Außenwerber Wall schließt die Produktion: So geht es weiter am Standort im Businesspark Velten

Velten

Am Mittwoch hatte die Firma Wall bekannt gegeben, dass die Abteilung Technik, und damit die Bereiche Konstruktion und Entwicklung sowie Produktion, Ende 2022 am Standort im Veltener Businesspark geschlossen wird. Das Unternehmen hat hier seit 1994 Stadtmöbel und moderne Außenwerbeträger entwickelt und produziert. Auf MAZ-Anfrage erklärt nun Wall-Sprecherin Frauke Bank, dass trotz der Schließung Teile des Werkes in Velten erhalten blieben. „Die Schließung zu Ende 2022 betrifft die Abteilung Technik, das ist die Produktion sowie die Forschung & Entwicklung/ Konstruktion. Die Produktion ist natürlich kein unwesentlicher Bereich, de facto sind wir mit dieser Schließung ab 2023 kein Produktionsstandort mehr“, erläutert die Sprecherin.

Damit einhergehend gebe mann die Teile der Liegenschaft auf, die nur angemietet seien und nicht im Eigentum der Wall GmbH seien . Dabei handelt es sich etwa um die Hälfte des aktuellen Firmengeländes, wie Frauke Bank erklärt. „In Velten verbleiben aber andere Abteilungen, die dort angesiedelt sind, zum Beispeil die Plakatkonfektionierung, die technische Leitstelle, das Lager/ Logistik-Team, Service und administrative Abteilungen wie etwa das Rechnungswesen. Diese Bereiche sind in Gebäudebereichen untergebracht, die im Eigentum der Firma stehen“, so die Wall-Sprecherin weiter.

Veltens Bürgermeisterin bedauert die Entscheidung

Bei Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner hat die Nachricht von der teilweisen Schließung dennoch für Betroffenheit gesorgt. „Wall gehörte zu den ersten Unternehmen, deren Ansiedlung ich im damals persönlich neuen Businesspark begleiten durfte. Deshalb schmerzt mich diese Entwicklung sehr, auch wenn sie betriebswirtschaftlich nachvollziehbar ist“, erklärte Ines Hübner am Donnerstag auf MAZ-Anfrage.

Wall sei ein Aushängeschild für die Ofenstadt. „Dass nun die Produktionskapazitäten verlegt und damit höchstwahrscheinlich auch Arbeitsplätze im Ort verloren gehen, ist außerordentlich bedauerlich“, erklärt Ines Hübner.

Von Marco Paetzel