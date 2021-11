Auszeichnung für Veltener Zürner-Oberschule: Sie machen die Schüler fit für das Berufsleben

Velten/Potsdam

Ein bisschen aufgeregt saßen Schulleiterin Angela Becker und Lehrerin Claudia Groschopp im Publikum. Vorne auf der Bühne des Brandenburg-Saals in der Staatskanzlei wurden vorbildliche Schulen der Mark ausgezeichnet. Und dann war der Moment gekommen: Auch die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten wurde mit dem Berufswahl-Siegel „Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung” 2021 ausgezeichnet.

Özkan Arslan vom Staatlichen Schulamt Neuruppin, pries in seiner Laudatio das Vier-Phasen-Modell zur Entwicklung der Berufswahlkompetenz in der Zürner-Oberschule. „Ob Naturlehrpfad mit Bienenwagen, Schülerfirma für die Pausenversorgung oder Erste-Hilfe-Kurse: Alles diente dazu, die eigenen Stärken und Fähigkeiten auf dem Segelschiff der Berufswahlkompetenz zu entdecken“, erklärte der Lehrer. Die eigene Berufswahlmesse „Markt der Möglichkeiten“ zeige die Potenziale der Region auf.

Viel Praxis ab der 8. Klasse

„Wir haben uns wahnsinnig gefreut, weil wir uns gar nicht so sicher waren, ob das reicht. Beim Audit zum Wettbewerb in der Schule kamen kritische Nachfragen, wo wir einfach noch Nachholbedarf haben“, erklärt Claudia Groschopp, die für die Berufsorientierung an der Schule verantwortlich zeichnet.

Man biete den Schülern viele Möglichkeiten, das Berufsleben kennenzulernen. „Das ist schon nochmal anders, als es etwa Gymnasien machen. Wir legen mehr Wert auf den frühen Einstieg in die Praxis“, erklärt Claudia Groschopp. Die Schüler würden etwa in der 8. Klasse, im Ramen der Erweiterten Berufsbildungsreife, im Elisabeth-Stift in Velten auf das Berufsleben vorbereitet – immer freitags für fünf Stunden. „Sie können sich mit den alten Leuten beschäftigen, in der Küche helfen oder dem Hausmeister zur Hand gehen. Das ist ein erster Einblick in soziale Tätigkeiten“, erklärt Claudia Grosshop weiter.

Mehr Unternehmen sollen gewonnen werden

Man erhoffe sich von solchen Kooperationen, dass Unternehmen merken, dass Schüler, die es in der Schule vielleicht nicht so leicht haben, in der Praxis gut seien – und dann vielleicht übernommen würden. Weitere Kooperationspartner seien bislang H.E.S aus Hennigsdorf und Alba Sport.Derzeit sei man auch dabei, weitere Partner für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. „Da sind wir mit Unternehmen im Gespräch, um den Schülern ein größeres Angebot machen zu können, wenn es etwa um Ausbildung oder Praktikumsplätze geht.“

Zudem würden in der Schule viele Projekte angestoßen, um den Schülern Kompetenzen des Arbeitslebens näherzubringen. „Sie lernen, wie sie sich präsentieren, wie sie sprechen und planen. Das ist das Wichtigste, was wir heute in der Arbeitswelt brauchen“, so die Lehrerin. Ein Beispiel sei das Projekt „We are Ocean“, bei dem die Schüler mit Wissenschaftlern zu der Frage „geforscht“ haben, wie sich die Verschmutzung der Meere aufhalten lasse. „Da mussten sie in Berlin vor großem Publikum sprechen. Das schult die Kommunikationsfähigkeit“, erklärt Claudia Groschopp.

Auch zur Handwerkskammer geht es jedes Jahr

Ein weiteres Projekt sei die Kooperation mit der Kita in Marwitz oder den Veltener Grundschulen. „Die kommen zu uns in die Schule und unsere Schüler aus dem Naturwissenschaftskurs bereiten dann Führungen vor, etwa über den Naturlehrpfad in Velten“, erklärt die junge Lehrerin weiter. Zudem würden die Schüler gemeinsam das Sportfest vorbereiten und es dann mit den Grundschulen durchführen. „Sodass sie erproben könne, wir sie mit Kindern klarkommen und Kompetenzen wie Planung einer Veranstaltung erlernen“, so die Lehrerin.

Mit den 8. Klassen fahren Lehrkräfte zudem jedes Jahr für zwei Wochen zur Handwerkskammer nach Potsdam. „Dort können die Schüler vier verschiedene handwerkliche Gewerke praktisch ausprobieren. und bekommen auch Feedback.“ Man könne so in der Schulzeit verschiedenste Bereiche des späteren Berufslebens kennenlernen. Auch einen Bienenwagen gibt es in der Barbara-Zürner-Oberschule, das Thema werde im Rahmen des Neigungsunterrichtes angeboten. „Für die Grundschüler wird dann eine kleine Unterrichtsstunde zum Thema Bienen gemacht“, erklärt Claudia Groschopp.

Dotiert ist die Auszeichnung zur Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung nicht. „Aber wir haben davon eine Menge Außenwirkung., Das ist gut für den Ruf“, sagt Claudia Groschopp. Man könne sich auch mit anderen ausgezeichneten Schulen vernetzen.

Von Marco Paetzel