Babysitterin aus Velten soll Säugling mit Drogen beruhigt haben – der Junge starb

Ein schrecklicher Fall beschäftigt derzeit das Landgericht Berlin-Moabit: Ines M. aus Velten (39) soll über Ebay-Kleinanzeigen ihre Dienste als Babysitter angeboten haben. Sie habe selbst Zwillinge soll sie bei der Vorstellung bei Jacqueline K. (25) aus Berlin gesagt haben, die eine Betreuung für ihre Zwillinge suchte. Die Äußerung war wohl mit ein Grund, warum sie den Job bekam.

„Die Angeklagte steht nun unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht“ sagt Justiz-Sprecherin Lisa Jani.

Der Vorwurf: Die Angeklagte soll dem weinenden, zehn Wochen alten Säugling Methadon zur Beruhigung gegeben haben. Das Kind starb. Bei der Obduktion fanden die Gerichtsmediziner 0,125 Milligramm Methadon im Körper des Babys. Die Zwillingsschwester des Säuglings lebt.

Die Mutter des toten Kindes sagte im Zeugenstand, sie habe einen guten Eindruck von der Angeklagten gehabt. Etwa 20-Mal habe die Babysitterin die Säuglinge ab Anfang Februar 2019 betreut, vor allem nachts.

Am 28. Februar 2019 verstarb der Junge plötzlich. Die Babysitterin kam in Untersuchungshaft. Sie soll selbst drogenabhängig gewesen sein.

Lisa Jani: „Bei der Gerichtsverhandlung musste sich die Mutter des toten Kindes die Frage gefallen lassen, ob sich das Methadon nicht im Haushalt befunden haben könnte.“ Denn der Vater des Kindes soll selbst Drogen genommen haben, war zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus der Maßvollzugsanstalt. Er soll gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben. Genaues wird nun der weitere Prozessverlauf ans Tageslicht bringen.

Vermutet wurde zunächst plötzlicher Kindstod

Die junge Veltener Mutter Joleen Johanna Ertl kennt die Mutter des toten Babys. „Sie war nach dem Tod ihres Sohnes am Boden zerstört“, sagt die 26-Jährige. In einer Whatsapp-Gruppe für Schwangere hatten sich die beiden Frauen via Facebook kennengelernt – bis sich die Mutter Ende Februar 2019 einfach abgemeldet habe. „Sie hat nur erklärt, dass ihr Kind tot ist“, so Joleen Johanne Ertl.

Der Junge sei blau angelaufen und habe nicht mehr geatmet, Sanitäter hätten nichts mehr für ihn tun können. „Man ging zuerst vom plötzlichen Kindstod aus, der Kleine war ja erst zehn Wochen alt“, sagt die Veltenerin. Etwa ein halbes Jahr später hätten sich dann Beame der Berliner Kripo bei ihr gemeldet, weil sie im Zuge der Ermittlungen ihre Telefonnummer auf dem Handy der Mutter gefunden hatten. Sie habe aber nichts zur Klärung des Falls beitragen können.

Der Prozess geht am Donnerstag weiter

Zur betroffenen Mutter habe die Veltenerin weiter Kontakt gehabt und auch einmal auf die Zwillingsschwester des toten Babys aufgepasst. „Das Mädchen wird immer merken, dass etwas fehlt“, sagt die 26-Jährige. Mittlerweile ist der Kontakt zur Berliner Familie aber abgerissen, das Facebook-Profil der trauernden Mutter gelöscht – auch die Handynummer sei nicht mehr vergeben.

Für den Prozess vor dem Landgericht wünscht sich Joleen Johanna Ertl, dass die Veltener Babysitterin nie wieder auf freien Fuß kommt – sollte sich der schlimme Verdacht gegen sie bestätigen. „So jemand darf auch nie wieder Kinder hüten. Es hätte ja jedem passieren können, so eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, auch mir“, sagt die 26-Jährige.

Am Donnerstag, den 28. Mai 2020, soll der Prozess fortgesetzt werden.

Von Jeannette Hix und Marco Paetzel