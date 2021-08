Bürgermeisterin Ines Hübner tourte am Donnerstag zu den fünf größten Bauprojekten in Velten. Im Rahmen ihrer alljährlichen Baustellentour informierte sie über den aktuellen Fortschritt – Baufeld Johannesstift, Marktplatz, Skaterpark, Löwenzahn-Grundschule und Hort Zwergenhaus.

