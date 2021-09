Bei grünem Licht für Fördermittel: Die Bahnstraße in Velten wird ausgebaut

Velten

Die Stadtverordneten haben sich am Donnerstag für die Sanierung der Bahnstraße zwischen Post- und Viktoriastraße ausgesprochen. Demnach solle die Strecke, die vor allem durch viele verkehrende Busse stark abgenutzt ist, in einer Fahrbahnbreite von sechs Metern ausgebaut werden. Die Maßnahme solle allerdings nur bei Vorlage eines positiven Fördermittelbescheides durchgeführt werden. Rund 774000 Euro wurden insgesamt, inklusive Straßenausbaubeiträgen, beantragt. „Sollte der Ausbau nicht erfolgen, müssen im Jahr 2022 für die Teilsanierung des Regenkanals Abwasser der Stadt Velten zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Gehwege mit einer Nutzbreite von je Metern sollen angelegt werden. Stellplätze werden „als Längsparktaschen beidseits der Fahrbahn zwischen den Pflanzscheiben,unter Nutzung der mit der reduzierten Fahrbahnbreite gewonnenen Flächenreserven,in den Seitenräumen baulich ausgebildet. Die Straßenbeleuchtung wird entsprechend des aktuellen Standes der Technik durch eine energieeffizientere Anlage ersetzt“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Änderungsantrag der Linken wird abgelehnt

Ein Änderungsantrag, der Linken, der Radverkehrsschutzstreifen auf beiden Seiten schaffen sollte, wurde abgelehnt. „Wir sehen aus Erfahrungen, dass Radverkehrsschutzstreifen nicht die beste Lösung sind, aber sie haben eine psychologische Wirkung, indem sie deutlich machen, dass nicht der gesamte Straßenraum für den Autoverkehr vorgesehen ist“, erklärte Linken-Chef Alexander Moser-Haas.

Andreas Noack (SPD) erwiderte, dieser Änderungsantrag würde zur Folge haben, dass sämtliche Grünflächen in der ausgebauten Straße verschwinden würden. „Dann kommen wir mit der Breite der Straße nicht hin, und dem fällt das Grün zum Opfer“, erklärte der Sozialdemokrat. Der Ausbau der Bahnstraße soll im kommenden Jahr erfolgen.

Von Marco Paetzel