Velten

Eine Zeugin beobachtete am Freitag (10. Januar) gegen 14.35 Uhr einen Pkw Opel und dessen Fahrer, der ohne amtliche Kennzeichen durch das Wohngebiet in den Veltener Hermann-Aurel-Ziegler-Straße fuhr, ihren Angaben nach in einem rasanten Tempo.

Die Beamten konnten den Wagen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes feststellen, der Fahrer saß im Fahrzeug und rauchte augenscheinlich einen Joint. Als drei Polizisten an den Wagen herantraten, versuchte er sich einer bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Er wollte mit dem Opel wegfahren und musste mit einfacher körperlicher Gewalt aus dem Fahrzeug gezogen werden. Dabei leistete der 21-jährige Veltener erheblichen Widerstand, so dass alle drei Beamten leicht verletzt wurden. Einer von ihnen war nicht weiter dienstfähig. Der 21-Jährige ist polizeilich bereits bekannt, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Pkw war nicht zugelassen. Zudem stand er erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass er in die Polizeiinspektion Oranienburg gebracht wurde. Dort wurde zum Zwecke der Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte blieb auch im Anschluss im Polizeigewahrsam.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline