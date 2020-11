Bernsteinsee: Den Algen geht es an den Kragen

Velten

Im März 2017 ließ Marco Scafaro die Bombe platzen. Der ehemalige Bademeister des Bernsteinsees, der nach sechs Jahren hingeschmissen hatte, verkündete in der MAZ, dass er die Verantwortung für das Retten von Personen in dem Gewässer nicht mehr übernehmen wolle. Das Wasser sei so trüb, dass es „nahezu ausgeschlossen“ sei, eine Person in Not im Wasser zu finden. Zudem sinke der Wasserpegel, was wiederum Fäulnisprozesse und die Entstehung von Blaualgen befördern könne. Außerdem gebe es eine unterseeische Abbruchkante, an der Nichtschwimmer beim Gang ins Wasser quasi den Boden unter den Füßen verlieren könnten, schlug Scafaro Alarm. Die Wasserqualität und Sichttiefe hatte sich in den vergangenen Jahren zwar leicht gebessert, nun hat die Stadtverwaltung für eine langfristige Lösung gesorgt. Sie hatte das Institut für angewandte Gewässerökologie GmbH (Seddiner See) beauftragt, die Maßnahme kostet rund 120 000 Euro. Die Wasserqualität des Sees wird noch 2020 durch die Sanierung deutlich verbessert. „Unser Bernsteinsee wird dadurch enorm gewinnen, er wird künftig ein ganz anderes Badegefühl bieten. Das wird den See noch attraktiver machen. Außerdem erhöhen wir damit natürlich die Sicherheit beim Baden“, erklärt Bürgermeisterin Ines Hübner.

Kein Leben wegen fehlenden Sauerstoffs

Der See solle durch Polyaluminiumchlorid saniert werden, das Phosphor aus dem See beseitigen soll – dieses ist entscheidend für die schlechte Wasserqualität. Dadurch wird auch der verschlammte Seegrund abgedichtet. Wegen des fehlenden Sauerstoffs gibt es dort kein Leben mehr. Die Sanierung verhindert so zudem, dass in Zukunft Phosphor aus dem Seegrund in das Seewasser abgegeben wird und es zu einem erneuten Überangebot von Nährstoffen kommt. Dieses wiederum würde erneut zu einer extremen Vermehrung von Mikroalgen und Wasserpflanzen führen, was zum „Umkippen des Sees“ führen kann. Als Folge dessen würde der Sauerstoff im See vollständig verbraucht – fast alle Organismen würden daraufhin absterben.

Umfangreiches Genehmigungsverfahren

Die Sanierung solle wie folgt laufen: Innerhalb von zehn Tagen werden aus einem Boot sukzessive insgesamt 50 Tonnen PAC ausgebracht. Durch die Wasserbewegungen, die das Boot verursacht, reagiert das Phosphor des Seewassers mit dem Aluminium, das entstandene Aluminiumphosphat sinkt einfach auf den Gewässerboden ab. Die Einbringung erfolgt erst ab einer Wassertiefe von drei Metern, um die im Uferbereich lebenden Muscheln zu schonen. Der flache Badebereich wird so entsprechend ebenso ausgespart, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Während der Maßnahme wird zudem dauerhaft der pH-Wert des Bernsteinsees überwacht. Für die Sanierungsmaßnahme war eine wasserrechtliche Erlaubnis nötig. Am umfangreichen Genehmigungsverfahren waren verschiedene Kreisbehörden, unter anderem die Untere Naturschutzbehörde, beteiligt. Es wurde in diesem Zusammenhang unter anderem geprüft, welche Auswirkungen das Verfahren auf Flora und Fauna hat, wie mit geschützten Arten umgegangen wird und wie nachhaltig die Maßnahme sein wird.

Täglich werden Messwerte erhoben

Mitte November hat die Untere Wasserbehörde schließlich die wasserrechtliche Genehmigung mit verschiedenen Auflagen für die Seesanierung erteilt. Unter anderem werden täglich verschiedene Messwerte erhoben – unter anderem sind das der Sauerstoffgehalt, der pH-Wert, die Sichttiefe und die Leitfähigkeit des Wassers. Das Verfahren am Bernsteinsee wird darüber hinaus von Experten begleitet. Die Maßnahme ist laut Verwaltung nachhaltig angelegt. Es ist davon auszugehen, dass der neue Zustand etwa zwei Jahrzehnte lang anhält. Das hängt jedoch auch davon ab, wie sich der „Nährstoffeintrag“ entwickelt – deshalb wird ab der kommenden Saison unter anderem vermehrt für die Nutzung der neuen Toiletten geworben werden.

Keine Freisetzung von Aluminium

Das zur Sanierung genutzte Aluminium bildet eine chemisch sehr stabile Verbindung mit dem Phosphor aus dem Seewasser. In der Planung zum Vorhaben wurde exakt berechnet, wie viel Aluminium gebraucht wird, um das Phosphor im See zu binden. Die chemische Reaktion zwischen Aluminium und Phosphor ist sehr schnell. Damit kann ausgeschlossen werden, dass freies Aluminium nach der Sanierung im Wasser des Bernsteinsees enthalten ist. Auch auf dem Gewässerboden bleibt die chemische Bindung von Aluminium und Phosphor stabil. Das bedeutet, dass es auch nachträglich nicht zu einer Freisetzung von Aluminium vom Gewässergrund in das Wasser des Sees kommen kann. Damit kann ausgeschlossen werden, dass sich nach der Sanierung freies Aluminium aus dem eingebrachten Polyaluminiumchlorid oder durch Rücklösung aus dem Sediment im Seewasser befindet. Eine Gesundheitsgefahr besteht damit nicht. Die Prüfung einer solchen Gefahr war zudem Gegenstand der Genehmigung des Vorhabens durch die Untere Wasserbehörde.

