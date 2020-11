Bernsteinsee: Positive Bilanz trotz Corona-Krise

Velten

Dieses Jahr war es etwas ruhiger am Bernsteinsee als die Jahre zuvor. Das lag jedoch nicht nur an Corona, sondern auch an dem anhaltenden kühlen Wetter, erklärt Philipp Gall, Prokurist bei der REG. „Die warmen Wochenenden im August, als die Ferien schon vorbei waren, haben die Besucherzahlen noch kurz vor Saisonende erhöht.“ Seit Montag liegen nun auch die offiziellen Zahlen für 2020 vor: 28 683 Tickets wurden verkauft, davon 21 291 zum Normalpreis und 6 021 ermäßigt. Hinzu kamen 1 357 Eintrittskarten für Kinder unter sechs Jahren sowie 14 für die Freiwillige Feuerwehr (beides kostenlos). „Das Ergebnis ist besser, als erwartet und für die Umstände dieses Jahr wirklich sensationell“, erklärt Gall.

„Sensationelles Ergebnis im Corona-Jahr“

Die Wasserqualität hat sich im Vergleich zu den Vorjahren auch verbessert. Bei den drei Messungen des Landkreises wurde jedes Mal eine Sichttiefe von 70 bis 80 Zentimetern festgestellt. In den Vorjahren waren es teils nur 40 Zentimeter – gefährlich, da es die Arbeit der Rettungsschwimmer erschwerte. Auch wenn es keine Bilderbuchsaison war, so sind doch wichtige Weichen für die kommenden Jahre gestellt worden. Mit Arnold Bergmann hat sich ein Gastronom gefunden, der gleich im ersten Sommer mit leckeren Speisen und Getränken überzeugen konnte. „Auf gemütlichen Loungesesseln mit einem Cocktail den Sonnenuntergang zu beobachten, das lässt sich gut am Bernsteinsee erleben – natürlich nur, wenn man nicht mehr Autofahren muss“, erklärt Philipp Gall. Nachdem nun endlich der Radweg vom See bis nach Velten fertig wurde, hat die REG auch nach wie vor den Weg in Richtung Borgsdorf/ Lehnitz im Blick. Die REG steht in regem Kontakt mit dem für den Ausbau zuständigen Landesbetrieb Straßenwesen. Zunächst müsse jedoch die neue Autobahnbrücke in Betrieb genommen werden, so Gall. „Wir haben großes Interesse daran, gemeinsam mit der Stadt den See weiter zu entwickeln und die Erreichbarkeit mit dem Rad zu erhöhen.“ Dieses Jahr war auch ein Probelauf für das neue Online-Buchungs- und Bezahlsystem, das 2020 von etwa einem Drittel der Besucher genutzt wurde.

Anzeige

Weitere Pläne für die kommenden Jahre

Dennoch sollen auch künftig Kassen besetzt sein, da gerade ältere Menschen lieber wie gewohnt bezahlen möchten. „Das Thema muss wachsen, aber ich finde, ein Drittel Online-Buchungen ist schonmal ein guter Anfang“, sagt Gall. In den kommenden Jahren sind auf dem Areal noch einige Sanierungsarbeiten geplant. Die Eingangssituation soll neu gestaltet werden, indem der Zugang direkt vom Parkplatz abgeht. Dafür soll ein neuer Weg entstehen, möglicherweise auf stegähnlichen Stehlen, die möglichst wenig von der Vegetation wegnehmen. Der alte Weg, der die Besucher bislang vom Parkplatz zum See führte, soll ausgebessert werden. „Er wird bleiben, da er auch zum Beispiel als Feuerwehr-Zufahrt dient“, erklärt Philipp Gall. All das wird jedoch voraussichtlich noch nicht 2021 geschehen, sondern muss erst geplant werden. Langfristig ist auch eine Ergänzung des kleinen Spielplatzes denkbar.

Von Wiebke Wollek