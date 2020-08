Birkenwerder/Velten

Das Schönste an der Schule ist der Hort, findet Jann und bringt damit seine Mama Simone Enghusen zum Lachen. „Da gibt es so schöne Lego- und Duplo-Bausteine und sogar eine Experimentierecke“, sagt die Veltenerin, die sehr froh darüber ist, dass ihr Kind jetzt die erste Klasse an der Pestalozzi-Grundschule in Birkenwerder besucht. „Kann ich jetzt endlich in die Schule rein?“ drängt Jann, als ihm das Gespräch der Erwachsenen zu lange dauert.

Die vergangenen Wochen waren für die Familie aber nicht nur von Vorfreude geprägt. Ein wahrer Organisationsmarathon liegt hinter den Eltern von Jann, der wie seine Mutter wegen der Glasknochenkrankheit im Rollstuhl sitzt. Anfang Juli überwog eher die Verzweiflung, denn die Einzelfallhelferin, die Jann in seinem Alltag im Kindergarten begleitete, konnte der Familie nicht mehr zur Seite stehen. Sie hatte sich für eine neue Ausbildung entschieden, was ihr Janns Eltern natürlich nicht übel nahmen. Doch so kurzfristig eine neue Einzelfallhilfe zu bekommen, war schwierig. Der bisherige Träger hatte keinen passenden Kandidaten zur Verfügung. Die Familie suchte auf eigene Faust, lud sich sogar zwölf Interessenten nach Hause ein.

Jann Enghusen aus Velten ist in Birkenwerder eingeschult worden. Mit im Bild: Mama Simone Enghusen, Assistent Kay Reinke und Klassenlehrerin Silke Richter. Quelle: Wiebke Wollek

Dann ging alles plötzlich ganz schnell. Simone Enghusen, die als Logopädin in Hennigsdorf arbeitet, ist regelmäßig in der Regenbogenschule tätig und kannte daher den Einzelfallhelfer Kay Reinke, der bis Ende des Schuljahres dort einen Schüler betreute. Im Sommer war noch nicht klar, ob er den 18-Jährigen auch bei seiner Arbeit in einer Werkstatt weiter begleiten würde. Als sicher war, dass dies nicht der Fall sein wird, war auf beiden Seiten der Wunsch groß, dass Kay Reinke der neue Assistent von Jann Enghusen werden soll.

„Gleich am nächsten Nachmittag kam Kay für ein erstes Kennenlernen mit Jann zu uns nach Hause“, erzählt Simone Enghusen. Dann begleitete er den Jungen auch mal probeweise in der Kita und ließ sich von seiner Vorgängerin, die zu dieser Zeit noch an Janns Seite war, alles erklären. Auch bei Jann zu Hause wurde Kay Reinke umfassend eingearbeitet. Außerdem unternahmen die beiden einen gemeinsamen Tagesausflug.

Sein Patrick-Seestern-Kuscheltier aus der Schultüte liebt Jann ganz besonders. Quelle: Wiebke Wollek

Die erste Schulwoche hat gut geklappt. „Jann hat sich gleich wohl gefühlt und auch fast immer aufgepasst“, sagt Kay Reinke, der in Kremmen wohnt. Sein Träger ist die Einzelfallhilfe Manufaktur Potsdam. Die Chemie zwischen den beiden stimmt. Auch von Klassenlehrerin Silke Richter sowie seinen Mitschülern ist der Sechsjährige herzlich aufgenommen worden. „Es ist eine ganz tolle Klasse. Die Kinder sind sehr nett und haben Jann so angenommen, wie er ist. Es kamen kaum Fragen auf“, berichtet die Lehrerin.

Am besten findet Jann den Hort

Als Simone Enghusen ihr Kind vergangene Woche vom Hort abgeholt hat, fand sie ihn mit anderen Kindern zusammen am Tisch beim Legobauen. „Noch muss sich alles einspielen, aber ich denke, er wird auch hier bald tolle Kumpels finden, wie er sie in der Kita in Velten hatte“, sagt die 41-Jährige.

Durch die Glasknochenkrankheit ist Jann sehr anfällig für Knochenbrüche. Trotzdem möchten ihn seine Eltern nicht in Watte packen. „Die Erwachsenen sind da ängstlicher als die Mitschüler“, sagt Simone Enghusen. „Wenn etwas passiert, dann ist es so, das können wir nicht verhindern. Und wir würden auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn Jann sich unbeabsichtigt verletzt. Er soll nicht in so einer Blase leben, sondern ganz normal zur Schule dürfen.“ Eine Grundvoraussetzung dafür war nicht nur das Finden eines Einzelfallhelfers, sondern auch einer geeigneten Möglichkeit zum Hin- und Rücktransport.

Nach langem Hin und Her mit Landkreis und Taxiunternehmen ist die Lösung nun erst einmal für dieses Jahr so, dass Kay Reinke den Jungen morgens zu Hause abholt. Nachmittags, wenn der Papa von der Arbeit zurück ist, holt entweder er oder Mama Simone den Sechsjährigen vom Hort ab. Die Einschulung war für Jann ein tolles Erlebnis. Die Leckerein aus der Schultüte hat er sich gut eingeteilt, jeden Tag darf er etwas davon aussuchen. Weil der kleine Züge liebt, gab es für ihn eine Schultüte mit Eisenbahn-Motiv und Dampflok-Sound. „Ich habe einen Monstertruck bekommen, Dinos, eine Armbanduhr und ein Patrick-Kuscheltier, Stifte und bunte Knete“, erzählt Jann.

Von Wiebke Wollek