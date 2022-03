„Blickt kein Mensch mehr durch“: Veltener Apothekerin im Dschungel der Corona-Zertifikate

Velten

Im Frühjahr 2021 war die Situation rund um die Nachweise von Covid-19-Infektionen und -Impfungen noch übersichtlich: Entweder hatte man noch gar keinen „Antigen“-Kontakt, zumindest nicht wissentlich, oder galt als genesen oder war maximal doppelt geimpft. Der gelbe Impfausweis genügte als Bestätigung – heute zählt er nicht mehr als offizieller Nachweis, denn mit Beginn der Impfungen wurden Fälschungen zum großen Problem. Auch konnten medizinische Laien, wie Geschäftsinhaber oder Gastronomen, nicht die Richtigkeit der Einträge beurteilen. Infolge dessen wurde der QR-Code auf Papier, Plastikkarte oder Smartphone zum allgemeingültigen Nachweis.

Nicht immer einfach, alles schnell zu erläutern. Quelle: Enrico Kugler

Doch je länger die Pandemie dauert, desto komplizierter wird die Ausstellung von Corona-Zertifikaten in den Apotheken, wie Ivonne Rittner tagtäglich erlebt. Die Inhaberin der Ahorn-Apotheke in Velten und ihre Kollegen kämpfen sich zunehmend durch einen Zertifikate-Dschungel aus Nachweisen von Kombinationen aus Genesungen und Impfungen verschiedener Hersteller.

Corona: Gesundheitsämter kommen nicht mehr nach

Obwohl sich Ivonne Rittner permanent auf den neuesten Stand bringt, hat sie manchmal das Gefühl: „Es blickt kein Mensch mehr durch.“ So gelte derzeit zum Beispiel ein Genesener mit anschließender doppelter Impfung als geboostert, ein doppelt Geimpfter mit anschließender Infektion jedoch nicht. Eine im Fachjournal „Pharmazeutische Zeitung“ veröffentlichte Grafik listet schon jetzt sieben verschiedene Varianten von Impf- und Genesenennachweisen auf: Unvollständige Impfung, vollständige Grundimmunisierung ohne Erkrankung, vollständige Grundimmunisierung plus Genesung, vollständige Booster-Impfung, vollständige Booster-Impfung plus Genesung, Genesenen-Impfung sowie Genesenen-Impfung plus Booster. Auch mehrfache Covid-19-Infektionen sind in zwei Jahren Pandemie keine Seltenheit mehr. Die Gesundheitsämter kommen mit dem Ausstellen von Quarantänebescheiden und Genesenen-Nachweisen nicht mehr hinterher, verschicken ihre Briefe teils mit großem Zeitverzug.

Einige Ärzte stellen die Zertifikate mit QR-Code selbst aus. In der Regel muss man jedoch eine Apotheke aufsuchen und dort Bescheinigungen, wie den gelben Impfausweis oder die Bestätigung über einen positiven PCR-Test, vorlegen. „Wir loggen uns dann in das entsprechende Portal des Paul-Ehrlich-Instituts ein, tragen die Daten der Kunden ein und bekommen ein Zertifikat mit QR-Code“, erklärt Ivonne Rittner. Dieser Code kann dann wiederum mit der CovPass-App auf dem Smartphone gescannt werden.

Nachweise auszustellen ist zeitraubend und nervenaufreibend

Doch hier taucht das nächste Problem auf: Die in der App angezeigten Fristen für den Ablauf des jeweiligen Nachweises entsprechenden nicht immer den Fristen in den originalen Bescheinigungen, wie zum Bespiel dem Genesenen-Nachweis des Gesundheitsamtes nach positivem PCR-Test. Zuletzt habe die Änderung der Ablaufzeit des Genesenenstatus für Verwirrung auf allen Seiten sowie zusätzlichen bürokratischen Aufwand gesorgt.

Ivonne Rittner zeigt deshalb großes Verständnis für Bürger und Bürgerinnen, die Probleme haben, ihre Corona-Zertifikate immer korrekt ausstellen oder anzupassen zu lassen. Auf der anderen Seite würde sich die Apothekerin aber auch mehr Verständnis aus der Bevölkerung wünschen. „Ich möchte, dass die Öffentlichkeit auch mal erfährt, womit wir täglich zu kämpfen haben“, sagt sie. Es sei zeitraubend und nervenaufreibend, die Nachweise auszustellen – zusätzlich zum ganz normalen Tagesgeschäft. Wenn dann Kunden vor ihr stehen, die ihren Unmut in Form von Beleidigungen oder Beschimpfungen herauslassen, würde Ivonne Rittner selbst am liebsten aus der Haut fahren, bleibt jedoch so gut es geht freundlich.

Vor allem ältere Menschen entscheiden sich für die Immunkarte

„Viele, vor allem ältere Menschen entscheiden sich anstelle der Smartphone-App für die blaue Immunkarte“, erzählt sie. „Die ist ja auch praktisch – zum Beispiel für Leute, die kein Smartphone haben oder für den Fall, dass der Akku leer ist.“ Ein Trugschluss sei jedoch, dass es sich um eine Chipkarte handele. „Es ist nur eine Plastikkarte.

Das wollen manche aber nicht einsehen. Sie verlangen, dass wir den Nachweis für ihre Booster-Impfung auf diese Karte laden“, beklagt die 53-Jährige. Hier ist noch viel Aufklärung nötig. Der Ausgang der Pandemie bleibt ungewiss. „Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man drei Antigen-Kontakte nachweisen muss.“ So sieht es ein Entwurf des Gesundheitsministeriums zur Änderung der Einreiseverordnung vor.

Von Wiebke Wollek