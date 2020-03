Velten

Der Blutspendetermin in Velten am Dienstag, 24. März, von 15 bis 18.30 Uhr findet statt. Das teilte das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) mit. Allerdings wird die Veranstaltung in das Kommunikationszentrum Velten, Viktoriastraße 10, verlegt.

Blutspenden werden knapp

Das DRK appelliert mit großer Dringlichkeit an alle gesunden Menschen ab 18 Jahren, die regulären Blutspendetermine wahrzunehmen. In Abhängigkeit von der weiteren Infektions-Dynamik werden künftig ggf. sukzessive der Situation angepasste weitere Maßnahmen in Kraft gesetzt. Die Versorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten ist derzeit noch auf niedrigstem Niveau gesichert, aufgrund der Infektions-Dynamik rund um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus und aktuell regional unterschiedlichen Einschränkungen des gesamten öffentlichen Lebens kann sich dies jedoch in kurzer Zeit grundlegend ändern. Sollten in den kommenden Tagen nicht genügend Blutspenden eingehenm wäre die Patientenversorgung innerhalb kurzer Zeit nicht mehr lückenlos abgesichert.

Von MAZonline