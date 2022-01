Velten

Am Dienstag (4. Januar) nahmen Brandursachenermittler der Kriminalpolizei die Lagerhalle im Veltener Mühlenweg in Augenschein. Diese war am Montagvormittag in Brand geraten. Während der Löscharbeiten machte die Feuerwehr eine berauschende Entdeckung: Im Inneren der alten Ofenfabrik wurde eine Hanfplantage betrieben. Zum Umfang und Ausmaß der sichergestellten Mengen und Pflanzen machte die Polizeidirektion Nord am Mittwoch mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben. Auch Angaben zum Eigentümer machte Polizeisprecherin Christin Knospe vorerst nicht.

Die Pflanzen wurden sichergestellt. Quelle: P. Neumann

Fest steht allerdings mittlerweile, warum es in der Halle zum Brandausbruch kam: „Nach den Ermittlungen liegt der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung nahe“, so Christin Knospe. Das hätten die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern weiter an.

Von MAZonline