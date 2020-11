Brückenabriss auf der A 10: Der 330-Tonnen-Koloss in Velten ist Geschichte

Velten

Es ist vollbracht: Mit der Autobahnüberführung in Velten auf der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder ist eine weitere ausgediente Brücke im Zuge des Autobahnausbaues auf der A 10 und der A 24 abgerissen worden. Über das gesamte Wochenende hinweg wurde das 330 Tonnen schwere Stahlgerüst der Brücke am Veltener Bernsteinsee abgetragen. Die A 10 war in der Zeit der Abrissarbeiten vollgesperrt, während die am 16. November eröffnete neugebaute Brücke über die A 10 offen blieb. In den Abendstunden am Sonntag wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Bereits am Freitag starteten die ersten Vorbereitungen zum Brückenabriss. Quelle: Robert Roeske

Kalt war es am Freitagabend in Velten. Das Thermometer zeigt Werte knapp über den Gefrierpunkt, doch für die Mitarbeiter der Abbruchfirma Büchert aus Rostock kein Problem. Routiniert spulten sie ihre Abläufe ab, es wurde gehämmert, gebohrt, geflext und geschraubt. „Allein in den vergangenen Wochen haben wir sieben Brücken abgerissen. Zwar ist jede Brücke anders, aber viele Arbeitsabläufe sind bekannt und demnach auch routiniert“, erklärt Firmenchef Martin Büchert. Seit Freitagabend, 22 Uhr, liefen die Abrissarbeiten des Brückenwerks am Veltener Bernsteinsee. Kurz nach 22 Uhr ruhte der Verkehr am Freitagabend auf der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder. Sofort strömten die Mitarbeiter aus, als erster Arbeitsschritt stand der Rückbau der Schutzplanken auf dem Programm. „Wir planen einen solchen Abriss ein halbes Jahr im voraus, müssen dann aber natürlich vor Ort schauen, ob es irgendwelche unvorhergesehenen Veränderungen gibt“, erklärt Martin Büchert.

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend begannen die Schneidearbeiten am Brückenbauwerk. Quelle: Knut Hagedorn

Das besondere am Veltener Brückenwerk – es besteht komplett aus Stahl. „Hier muss die Brücke in mehreren Teilen herausgeschnitten werden und wird dann mit Hilfe eines Kranes herausgehoben. Mit 330 Tonnen ist diese Brücke zudem ein ordentlicher Koloss. Demnach haben wir das Brückenbauwerk auch an beiden Seiten abgestützt. Bei reinen Stahlbrücken muss das Bauwerk in vielen einzelnen Teilen herausgeschnitten werden und kann nicht wie bei anderen Brücken gesprengt oder mit schwerem Gerät abgetragen werden“, erklärt Silvio Kassim, Oberbauleiter für Ingenieurbau der Arge A10/A24.

Um 11.16 Uhr am Sonnabend hing das erste Brückenteil am Kranhaken. Quelle: Robert Roeske

Nur knapp zwei Stunden nach der Vollsperrung der A 10 wurden bereits die Kräne aufgestellt, die Brücke wurde an beiden Seiten abgestützt, um die Standfestigkeit bei starken Winden zu gewährleisten. Parallel dazu wurde mit den Schneidearbeiten begonnen. Um 11.16 Uhr am Sonnabend hing das erste Brückenteil am Haken eines Kranes. „Insgesamt 36 Teile wurden herausgeschnitten und abgetragen“, berichtet Martin Büchert. Bis Sonntagnachmittag dauerten die Abrissarbeiten an. „Wir haben in zwei Schichten gearbeitet und voll durchgezogen. Demnach konnten wir unseren Zeitplan absolut einhalten und es gab auch keinerlei Störungen. Auch der Wind erwies sich glücklicherweise nicht als Problem“, so der Rostocker Firmenchef weiter.

Durch die Vollsperrung der A 10 war es voll auf den Umleitungsstraßen. Quelle: Robert Roeske

Die Vollsperrung der A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder sorgte derweil am Wochenende und da besonders am Sonnabend für volle Umgehungsstraßen. Ob Leegebruch, Borgsdorf, Birkenwerder oder Velten, überall quälten sich Autokolonnen durch die Umleitungsstrecken. Es kam zu mehreren Staubildungen, längere Umfahrungszeiten mussten eingeplant werden. Während die reinen Abrissarbeiten ohne Probleme verliefen, sorgte ein älteres Ehepaar am Sonnabend für kurzzeitige Aufregung und für Kopfschütteln bei den Mitarbeitern der Abbruchfirma, wie Firmenchef Martin Büchert gegenüber der MAZ berichtet: „Zwei ältere Herrschaften beobachteten mindestens eine Stunde lang hinter der Absperrung die Abrissarbeiten. Das war auch alles in Ordnung so. Doch dann durchquerten beide die Absperrungen und liefen mit ihren Fahrrädern einfach über die alte Brücke zurück.“ Für Martin Büchert und sein Team ein Schreckmoment: „Das war sehr gefährlich und unverantwortlich von den beiden. Man stelle sich nur vor, die beiden hätten sich mit den Rädern in den Schweißnähten verhangen, die ganze Brücke hätte instabil werden können. Zudem gab es keinerlei Absicherungen mehr auf der Brücke, das war schon sehr gefährlich“, berichtet der Rostocker.

Vollbracht. Am Sonntagnachmittag war die komplette Brücke abgerissen. Quelle: Privat

Am Sonntagnachmittag war es dann vollbracht, das letzte der 36 herausgeschnittenen Brückenteile hing am Haken. Unmittelbar danach begannen die Aufräumarbeiten. „Die Kräne wurden abgebaut, anschließend wurde die Autobahn wieder gesäubert und gereinigt und die Schutzplanken wurden wieder angebracht“, berichtet Büchert, der auf einen weiteren erfolgreichen Brückenabriss blicken kann.

Von Knut Hagedorn