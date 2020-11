Brückenabriss auf der A10 in Velten: So verlaufen die Arbeiten

Velten

Seit Freitagabend laufen die Abrissarbeiten am Brückenbauwerk auf der A 10 am Veltener Bernsteinsee. Bis Montagfrüh ist die A 10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder vollgesperrt. Die Abrissarbeiten laufen wie geplant, größere Störungen gab es bislang nicht zu vermelden. „Alles verläuft nach Plan, wir sind guter Dinge das am Sonntagnachmittag die Brücke komplett abgerissen ist“, berichtet Martin Büchert, Chef der leitenden Abrissfirma.

Um 11.16 Uhr am Sonnabend hing das erste Brückenteil am Kranhaken. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Pünktlich um 22 Uhr wurde am Freitagabend die A 10 gesperrt, anschließend begannen die knapp 20 Mitarbeiter der Rostocker Abbruchfirma Büchert mit dem Abbau der Schutzplanken. „Gegen 2 Uhr in der Nacht wurden dann die Kräne aufgestellt, die Brücke wurde abgestützt und parallel dazu starteten auch die Schneidearbeiten an der Brücke“, berichtet Martin Büchert. Um 11.16 Uhr am Sonnabend hing das erste Brückenteil der 330 Tonnen schweren Stahlbrücke am Haken. „Insgesamt werden 36 Stücke herausgeschnitten und nach und nach abgetragen“, erklärt Büchert.

Die Vollsperrung der A10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder sorgt für volle Umgehungsstraßen. Quelle: Robert Roeske

Die Vollsperrung der A10 zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder sorgte derweil besonders am Sonnabend für volle Umgehungsstraßen. Ob Leegebruch, Borgsdorf, Birkenwerder oder Velten, überall quälten sich Autokolonnen durch die Umleitungsstrecken. Spätestens Montagfrüh soll dann aber der Verkehr wieder normal laufen. „Wir liegen sehr gut in der Zeit, spätestens Sonntagnachmittag ist die Brücke abgerissen, dann beginnen die Aufräumarbeiten“, so Büchert.

Älteres Ehepaar sorgt für Kopfschütteln

Während es rein von den Abrissarbeiten her keinerlei Probleme gab, sorgte einzig ein Rentnerehepaar am Sonnabend für Kopfschütteln bei den Mitarbeitern der Abbruchfirma. „Fast eine Stunde lang hat ein älteres Ehepaar von der Absperrung aus die Abrissarbeiten beobachtet. Doch dann sind die beiden einfach durch die Absperrung durch und über die alte Brücke zurück. Das war unfassbar und unverantwortlich“. berichtet Büchert.

Von Knut Hagedorn