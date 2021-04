Bürgerhaushalt auf der Zielgeraden: Abstimmung über Ideen der Veltener

Velten

Alle Veltenerinnen und Veltener haben noch bis Freitag, 30. April, die Gelegenheit, über die Vorschläge zum Bürgerhaushalt abzustimmen. Hintergrund ist, dass die Abstimmung über die Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2020 im Oktober 2020 pandemiebedingt ausfallen musste. Nun wird diese Abstimmung nachgeholt. In diesem Jahr besteht erstmals die Möglichkeit, neben der Vor-Ort-Abstimmung auch online und per Briefwahl seine Favoriten zu benennen. Die Anmeldefrist für die Online-Teilnahme ist bereits verstrichen. Wer lieber zum Brief greift oder vor Ort seine Stimmen auf die 35 zugelassenen Ideen verteilen will, kann sich aber noch anmelden.

Je nach Wahl der Abstimmungsmethode gibt es unterschiedliche Fristen zu beachten. Bei der Briefwahl gibt es einen Anmeldezeitraum bis 25. April 2021; Rücksendungen bis 30. April 2021 (Poststempel). Die Vor-Ort-Abstimmung findet im Kommunikationszentrum (mit Terminvergabe) statt, der Abstimmungszeitraum läuft bis 30. April 2021. DerAbstimmungszeitraum für alle angemeldeten Personen indes läuft ebenfalls bis 30. April 2021.

50000 Euro für die Ideen der Bürger

Anmeldungen für die Briefwahl und die Vor-Ort-Abstimmung nimmt Jessica Goerlich entgegen. Sie ist telefonisch wochentags in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter 03304 / 379 149 oder jederzeit per E-Mail unter buergerhaushalt@velten.de erreichbar.

Die Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2020 sind äußerst vielfältig. Zur Wahl stehen etwa das Aufstellen eines Maibaumes, Willkommensnachmittage für Neu-Veltener, weitere Hundetoiletten, Bänke für die Tonberge, eine Fassadenbegrünung für die Ofen-Stadt-Halle oder ein Fahrradrastplatz.

Alle Vorschläge finden interessierte Bürger im Internet auf der Homepage der Verwaltung unter www.velten.de / Bürgerhaushalt. Abstimmen darf jede Veltenerin und jeder Veltener. Jede und jeder einzelne erhält dabei vier Stimmen, die nach Belieben auf mehrere Vorschläge oder auch nur auf einen Vorschlag verteilt werden können. Insgesamt steht für die Ideen der Bürger ein Budget in Höhe von 50 000 Euro zur Verfügung.

Von MAZonline