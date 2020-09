Velten

Die Wasserflaschen und Gläser stehen bereit. Auf dem Tisch sorgt ein Erikatopf für einen Farbtupfer und auch die jetzt überall übliche Plexiglasscheibe ist montiert. Jetzt kann die Bürgersprechstunde im Bürgerhaus Velten ( Hermann-Aurel-Zieger-Straße 21) losgehen. Bürgermeisterin Ines Hübner ( SPD) lud am Dienstag, den 8. September, von 15 bis 18 Uhr die Veltener zum Gespräch ein. „Im Schnitt kommen immer so um die zehn Bürger“, sagt Ines Hübner.

Ansprechpartner vermitteln

Die Anliegen seien vielschichtig. „Manchmal geht es um Rentenfragen oder Veltener suchen für Dies und Das einen Ansprechpartner, den ich vermitteln kann“, sagt Ines Hübner. Oft seien es auch nur Nachfragen wie in der Vergangenheit: Ob zum Beispiel die abgebaute Straßenlaterne an der Zeppelinstraße wieder aufgebaut wird, weil es nun zu dunkel ist. Ein anderer Veltener wollte wissen, warum nur auf bestimmten Abschnitten das Laub beseitigt würde. Ein anderes Mal fragten Jugendliche nach, ob man ihnen nicht zum Chillen eine Bank aufstellen könne.

Weiterleiten an die Fachbereiche

„Neulich wollte eine Anwohnerin von der Kantor-Gericke-Straße wissen, ob die Bäume vor ihrem Grundstück auf Straßenland ausgelichtet werden können“, sagt Ines Hübner. „Diesbezüglich haben wir bereits einen Baumgutachter beauftragt.“ Auch die Straßenlaterne sei wieder aufgebaut. Viele Anliegen könne sie selbst in die Gänge bringen. „Was ich nicht selbst klären kann, gebe ich an die jeweiligen Fachbereiche weiter“, sagt die Bürgermeisterin. An den zuständigen Fachbereich wurde jetzt auch eine Anfrage von besorgten Eltern weitergeben, die ein pizzaähnliches Spielgerät auf dem neuen Spielplatz für gefährlich halten. Auch die Skateranlage war Dienstag Thema. „Leute haben verfolgt, dass die Ausschreibung aufgehoben werden musste und machten sich Sorge, ob die Skateranlage überhaupt noch erweitert wird“, sagt Ines Hübner. „Wir werden erneut ausschreiben und haben die große Hoffnung, dass wir vom Preis her auch die Vergabe tätigen können.“ Thema war auch Corona. „Ein junger Mann äußerte sich besorgt, dass im Stadtgebiet die Abstandsregeln nicht eingehalten werden“, sagt Ines Hübner. Er wünsche sich da mehr Präsenz der Ordnungshüter. Auch der kürzlich geschlossene Netto-Markt an der Rosa-Luxemburg-Straße 55 wurde bedauert.

„Ich hoffe, dass die S-Bahn noch vor 2030 nach Velten kommt.“

„Jeder Bürger, der im Rahmen der Bürgersprechstunde eine Anfrage stellt, bekommt auch eine Antwort“, betont die Bürgermeisterin, die alle Anliegen bei den Bürgergesprächen auf dem Laptop mitschreibt. „Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass wir nicht alle Anliegen immer zur Zufriedenheit aller klären können“, sagt Ines Hübner. Dazu gehören zum Beispiel Wünsche, Müllplätze zu verlegen. Es sei immer schwierig, neue Plätze zu schaffen oder zu verlegen. Und welchen Wunsch hat die Bürgermeisterin selbst? „Dass man in Velten trotz der schwierigen Zeiten zusammenhält. Dass unsere Stadt zusammenwächst und dass alle Stadtverordneten Menschen willkommen heißen, die zu uns kommen.“ Und was sagt sie zum Thema S-Bahn? „Die S-Bahn kommt spätestens 2030.“ Erst am 3. September sei sie beim Staatssekretär gewesen, der unterstrichen habe, dass der Lückenschluss der S-Bahn Priorität habe. „Ich bin davon überzeugt, dass jetzt die Planungsschritte eingeleitet werden und hoffe auf Planungsbeschleunigung, dass die S-Bahn noch vor 2030 kommt.“ Die nächste Bürgersprechstunde startet am 15. Dezember 2020 von 15 bis 18 Uhr im Mehrzweckraum in der Ofenstadthalle.

Bürgermeisterin radelt mit Bürgern durch Velten

Übrigens: Die Anfrage eines ADFC-Mitglieds, ob die Bürgermeisterin Lust hätte, mit den Veltenern zusammen durch die Stadt zu radeln, ist auch längst positiv entschieden. „2020 musste die Tour wegen Corona abgesagt werden. Aber sie wird 2021stattfinden“, sagt Ines Hübner, die überlegt, in Zukunft immer mal wieder in die Stadt zu gehen, um mit Veltenern ins Gespräch zu kommen. „Die Nähe zu den Veltenern ist mir wichtig.“

