Burkhard Krope mit dem Oberhaveler Ehrenamtspreis geehrt

Velten

Im vorigen Jahr hat der Landkreis Oberhavel mit dem Ehrenamtspreis wieder Einwohner ausgezeichnet, die sich in herausragendem Maße für ihre Mitmenschen in ihrer Freizeit einsetzen.

Einer dieser geehrten Ehrenamtler, den die Stadt Velten vorgeschlagen hatte, ist der Veltener Burkhard Krope. Da es aufgrund der Pandemielage Ende 2021 nicht möglich war, eine große feierliche Übergabe zu veranstalten, übergab stellvertretend für den Landkreis nun Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner in der zurückliegenden Woche die Urkunde und einen großen Blumenstrauß an den engagierten Veltener.

1000 Einsätze ist er mittlerweile gefahren

Die Ehrung fand in der Veltener Feuerwache in der Mittelstraße statt, denn dort ist Burkhard Krope, der von allen nur Alfred genannt wird, nicht wegzudenken. Seit 1999 ist er aktives Mitglied, nahm an mehr als 1000 Einsätzen teil und setzte sich bisher geschätzte 2500 Stunden ehrenamtlich zum Wohle und zur Sicherheit der Veltener ein.

Heiko Nägel, Veltens Stadtwehrführer sagt über den Ehrenamtspreisträger: „Er ist ein unglaublich engagierter Feuerwehrmann, der selbst bei stressigen Einsätzen immer die Ruhe behält. Er ist ein sehr wichtiger Baustein der Feuerwehr. Er ist ein toller und loyaler Mensch. Ich bin stolz, ihn in unserer Feuerwehr zu haben.“

Rettungsschwimmer bei der Wasserwacht

Neben dem aktiven Wehrdienst ist der 63-Jährige auch als Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr eine wichtige Säule für die Nachwuchsarbeit der Wehr. „Die jungen Leute sehen in ihm ein Vorbild und haben großen Respekt vor ihm“, so der Stadtwehrführer.

Doch damit nicht genug: Der hauptberufliche Rettungssanitäter engagiert sich zudem als Rettungsschwimmer der Wasserwacht Oranienburg. Hier bildet er unter anderem junge Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer aus. Aufgrund dieses Ehrenamts fährt er auch mit dem Veltener Feuerwehr-Nachwuchs regelmäßig in die Schwimmhalle, um den Kindern das Schwimmen beizubringen und ihnen die Schwimmabzeichen abzunehmen.

In Krisen- und Notsituationen als Ersthelfer im Einsatz

Außerdem ist Burkhard Krope seit rund 20 Jahren regelmäßig in seinem Urlaub als ehrenamtlicher Betreuer von Jugendlichen auf Ferienfreizeit-Fahrten des Landkreises Oberhavel mit dabei. Seit jüngster Zeit ist er darüber hinaus als sogenannter KAT-Retter im Einsatz: Er hat sich als Freiwilliger registriert, um rund um die Uhr in Krisen- und Notsituationen als Ersthelfer mit seinem Fachwissen schnell vor Ort Menschenleben retten zu können. „Er ist einer der aktivsten KAT-Retter. Es ist ein Phänomen, wie er das alles schafft“, sagt Heiko Nägel.

Organisationstalent Burkhard Krope, der Ende der 1980er-Jahre von Wittstock nach Velten zog und am Bernsteinsee als Rettungsschwimmer tätig war, winkt bescheiden ab: Das hat sich eben nach und nach so ergeben. Ich bin in die vielen Ehrenämter reingewachsen. Es macht einfach Spaß. Sollte es ihm doch einmal zu viel werden, hat er eine klare Strategie: „Ich reduziere dann das, was ich zuletzt begonnen habe.“

Veltens Bürgermeisterin ist beeindruckt vom Elan und Engagement des Velteners: „Burkhard Kropes Einsatz ist aller Ehren wert und in diesem Umfang nicht alltäglich. Er nimmt eine Vorbildfunktion für das Ehrenamt als solches ein.“

Von MAZonline