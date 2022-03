Cannabisplantage in Veltener Wohnung entdeckt: Nun stehen die Verdächtigen vor dem Schöffengericht

Oranienburg/Velten

Michael R. und Ceved M. saßen am Freitag auf der Anklagebank des Oranienburger Schöffengerichts. Den Berlinern wird Beihilfe zum Handel und der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen. Der 42-jährige Michael M. und sein 35-jähriger türkischer Komplize sollen die in einer Veltener Wohnung entdeckte Cannabisplantage installiert haben. Beide schwiegen zum Prozessbeginn.

Als erster Zeuge wurde Jens M. von der Oranienburger Kripo, damals leitender Ermittler in der Sache, vernommen. Durch Hinweise aus der Nachbarschaft des verdächtigen Hauses in der Hedwigpromenade hätten die Beamten das Anwesen näher beobachtet und festgestellt, dass die Wohnung scheinbar unbewohnt ist. Misstrauisch geworden, erkundeten sie den Stromverbrauch, der sich gegenüber einer normalen Nutzung als enorm zu hoch erwies. Auch andauernde Pumpengeräusche und auffälliger Geruch erhärteten den Verdacht der Ermittler.

445 Cannabispflanzen entdeckt

Schließlich erwirkten sie von der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbefehl und schlugen am 2. Oktober 2014 erfolgreich zu. Die Beamten entdeckten in der Vierraumwohnung zwei Zimmer, in denen Zelte mit reflektierenden Innenflächen aufgestellt waren. Speziallampen, Be- und Entlüftungssysteme, Beregnungsanlagen und Spezialdünger waren vorhanden. 445 in Blüte stehende, erntereife Cannabispflanzen waren hier professionell aufgezogen worden. Der THC-Wert (Tetrahydrocannabinol – rauschbewirkende Wirkstoffbestandteil des Cannabis) betrug 1214 Gramm und lag damit um ein Vielfaches über dem Grenzwert zu einer nicht geringen Menge von 7,5 Gramm.

Die Wohnung war nicht komplett möbliert, erinnerte sich Jens M. weiter. Wie sich herausstellte, war sie von einem Berliner Immobilienmakler an eine Frau R. vermietet worden, deren Personalien aber offensichtlich von den Plantagenbetreibern missbraucht worden war. Die Miete wurde immer von einem Konto überwiesen, das sofort danach gekündigt und somit eine Ermittlung des Einzahlers verhindert wurde. In Zusammenarbeit mit den Berliner Kollegen verdichtete sich der Verdacht auf mehrere Personen. Dadurch zogen sich die Ermittlungen weiter in die Länge. Er selbst, habe den Fall aus gesundheitlichen Gründen 2018 schließlich abgegeben, aber zuvor noch DNA-Tests von den Verdächtigten eingeleitet. Die weitere Bearbeitung blieb durch seine Krankheit erst einmal liegen, endete Jens M. seine Aussage. Bei diesen DNA-Tests erzielte das LKA später zwei Treffer: die angeklagten Michael R. und Ceved M.

Vier weitere Zeugen sollten gehört werden, die aber nicht zum Termin erschienen waren. Der Prozess wird am 24. März fortgesetzt.

Von Helmut Schneider