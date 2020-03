Velten

Das Sorge vor dem weiterhin grassierenden Coronavirus führt im Landkreis Oberhavel zu weiteren Schließungen von Freizeitangeboten. Am Sonnabend zog nun auch der Indoorspielplatz „Veltinchen“ in der Ofenstadt Velten die Konsequenzen und meldete eine ab sofort wirksame Schließung seiner Einrichtung.

„Leider müssen wir euch aus gegebenem Anlass mitteilen, dass wir das Veltinchen ab Sonnabend, 14. März auf unbestimmte Dauer und aus eigener Entscheidung schließen“, heißt es von den Betreibern des „Veltinchen“ in einer Erklärung auf Facebook. Weiterhin steht dort: „Wir sind todtraurig, dass es so weit gekommen ist, doch liegt uns nichts mehr am Herzen als die Gesundheit unserer kleinen Gäste, deren Familien und unseren Angestellten. Deshalb können wir, wie auch jeder andere, einen sicheren Betrieb nicht gewährleisten. Wir hoffen auf euer Verständnis.“ Wie lange die Schließung sein wird, konnten die Betreiber des „Veltinchen“ nicht mitteilen, zunächst ist die Schließung auf unbestimmte Zeit. „Wir informieren euch auf Facebook über den aktuellen Stand und hoffen euch bald mitteilen zu können, dass wir unsere Türen wieder für euch öffnen“, heißt es dahingehend vom Betreiber auf der Facebookseite des „Veltinchen“.

Von Knut Hagedorn