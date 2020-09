Dank Petition: Veltener Karl-Liebknecht-Straße hat einen neu gepflasterten Gehweg

Velten

Die Sanierung eines 110 Meter langen Gehwegabschnittes in der Veltener Karl-Liebknecht-Straße ist abgeschlossen. Die Veltenerin Charlotte Eggert hatte eine Petition auf den Weg gebracht, um den westlichen, sehr in die Jahre gekommenen unebenen Fußweg zu sanieren. Als Anwohnerin hatte sie lange Zeit beobachtet, wie der noch aus DDR-Zeiten stammende Plattenweg insbesondere für ältere Fußgängerinnen und Fußgänger immer wieder zur Stolperfalle wurde.

82-jährige Rentnerin sammelte 200 Unterschriften

Der Straßenausbau der Karl-Liebknecht-Straße einschließlich der Gehwege ist jedoch nicht vor 2030 im Straßenausbaukonzept der Stadt vorgesehen. Deshalb hatte die rüstige 82-jährige Rentnerin 200 Unterschriften in Velten gesammelt und konnte damit die Stadtverordneten und die Stadtverwaltung mit ihrer Petition von der Dringlichkeit einer Sanierung des Gehweges überzeugen. Ihre Freude über den Erfolg der Petition und die zügig abgeschlossene Umsetzung war groß. „ Velten hat in der Pandemiezeit wirklich nicht geschlafen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch bei den Bauarbeitern und Gärtnern. Sie haben richtig gewirbelt“, so Charlotte Eggert.

Anzeige

Erfolgreicher Praxistest mit der Bürgermeisterin

Nun sind rund 32.000 Euro auf dem Teilstück verbaut und alle Stolperfallen beseitigt. Auch der Regenwasserkanal wurde im Zuge dieser Bauarbeiten vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung saniert. Den Praxistest machten Bürgermeisterin Ines Hübner und Charlotte Eggert gemeinsam. Nach ihrer Begehung waren sie sich einig: Der frisch sanierte Gehweg verbessert die Situation für Fußgänger nun erheblich. „Das ist Ihr Verdienst“, sagte die Bürgermeisterin zu Charlotte Eggert.

Von MAZonline