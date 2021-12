Das Veltener Familien-Unternehmen Hoyzer Tiefbau sorgt dafür, dass Rohre in die Erde kommen

Velten

Und dann bleibt er beim Hofrundgang stehen, direkt vor einem stahlblauen Bagger. Das 200 000-Euro-Gefährt ist im Heck merklich kurz gehalten, damit es sich im engen Berliner Straßenland gut drehen kann – 270 Grad-Rückfahrkamera inklusive. „Der steht jetzt hier, aber die meisten sind dauerhaft draußen. Weil sie sich ja bezahlt machen müssen“, sagt Roman Hoyzer, Prokurist von Hoyzer Tiefbau.

Das Diesel-Gefährt sei auf allerneuestem Stand und erfülle alle EU-Richtlinien, was unter anderem die Abgase betrifft. „Ist schon ein tolles Teil“, sagt Bürgermeisterin Ines Hübner. Insgesamt 15 Bagger, davon neun Minibagger, hat das Veltener Unternehmen zur Verfügung. Dazu kommen drei Lkw und 13 Transporter.

Ein neues Bürogebäude gibt es seit August

Am Mittwoch stattete Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner dem Unternehmen Hoyzer Tiefbau in der Kanalstraße einen Besuch ab. Unter anderem, weil es sich um ein echtes Familienunternehmen handelt, das schon Jahrzehnte in der Ofenstadt sitzt. Uwe Hoyzer gründete die Firma im Juli 1994, damals noch auf dem Grundstück in der Kanalstraße 8. „Das war ein unbefestigter Platz, es gab nur einen Zaun. Und als Büro gab es zuerst nur einen Bauwagen“, erklärt sein Sohn Roman Hoyzer, der damals gerade geboren war.

Heute, gut 27 Jahre später, hat die Firma ein rund 10 000 Quadratmeter großes Grundstück in der Kanalstraße 38, erst im August wurde das neue Bürogebäude in Modulbauweise fertigstellt. Nun gibt es in neun Büros rund 400 Quadratmeter Platz, statt wie bislang 120 Quadratmeter im alten Haus, das abgerissen wurde. „Das Haus lässt sich auch noch erweitern, wenn es nötig ist“, sagt Roman Hoyzer. Dazu kommen noch Werkhallen, die im Zuge der Arbeiten einen neuen Anstrich bekommen haben.

Auch die Werkhallen wurden besichtigt. Quelle: Enrico Kugler

Knapp 50 Mitarbeiter gibt es derzeit im Unternehmen, auch zwei Azubis zum Tiefbaufacharbeiter Rohrlegung gibt es derzeit. „Wir bilden immer wieder aus, wir haben immer Lehrlinge“, sagt Mutter Regine Hoyzer, die als Gesellschafterin im Unternehmen arbeitet. Das Unternehmen ist vor allem in allen Bezirken Berlins unterwegs, dort vor allem in Zusammenarbeit mit den Berliner Wasserbetrieben, dazu kommen Glasfaserrohre und das Verlegen von Fernwärmeleitungen. Das Unternehmen ist aber auch immer mehr in Potsdam in Sachen Glasfaserrohren unterwegs. auch in Velten und Oranienburg hat das Unternehmen Aufträge, vor allem mit Gasrohren.

Tiefbau sei der Grundstein für die Infrastruktur

Im Grunde, sagt Roman Hoyzer, ist der Job vor Ort ganz einfach: Es muss ein Loch gegraben und die Rohre im Boden verlegt werden. Dann wird verdichtet und die Oberfläche wiederhergestellt. Doch die Tiefen reichen von 80 Zentimeter bis 6,50 Meter inklusive Grundwasserabsenkung. Dafür brauche man viel Fachpersonal. Etwa für das Verschweißen von Kunststoffrohren, was bei Gasrohren enorm wichtig ist. „Tiefbau ist der Grundstein für unsere Infrastruktur. Ohne gibt es kein Licht oder keine Toilettenspülung“, sagt Roman Hoyzer. Er wird einmal die Geschäftsführung von seinem Vater übernehmen. Wann, das ist aber noch unklar. „Mein Vater wird nie so richtig weg sein“, sagt der Sohn.

Der Standort Velten sei mit der Autobahn gut angebunden, man sei in etwa 30 Minuten bei fast jeder Baustelle in Berlin. „Velten ist ein genialer Standort für uns“, sagt Roman Hoyzer, der sich nur noch eine S-Bahn wünschen würde. „Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft. Ich freue mich, solche Unternehmen im Ort zu haben“, so Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner.

Der Bagger ist technisch auf dem neuesten Stand. Quelle: Enrico Kugler

Der Fachkräftemangel trifft das Unternehmen aber natürlich auch, via Social Media wirbt Hoyzer Tiefbau bereits um neue Leute. „Jetzt wird auch ein Unternehmensfilm für das Fernsehen ausgestrahlt“, so Roman Hoyzer. Ein weiteres Problem für das Veltener Unternehmen ist die Corona-Pandemie, derzeit sind 11 Mitarbeiter noch ungeimpft. In der Firma können sie sich unter Aufsicht testen lassen, alles werde dokumentiert. Aber auf Baustellen mit 2G könnten sie dann nicht arbeiten. „Das ist für uns dann schon organisatorischer Aufwand“, sagt Roman Hoyzer. Man könne aber niemanden zur Impfung zwingen.

Von Marco Paetzel