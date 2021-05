Das könnte Folgen für die Mehrheit in der SVV haben: CDU stimmt über Vollsortimenter-Bau im Zentrum ab

Velten

Der Veltener CDU-Stadtverband hat seine Mitglieder am Donnerstag über den umstrittenen Bau des rund 1800 Quadratmeter großen Vollsortimenter-Supermarkts, gegen den unter anderem Pro Velten seit Jahren mobil macht, stimmen lassen – mit einer Mehrheit für das Projekt. Das könnte die Mehrheiten in der SVV zugunsten des Supermarktbaus verschieben. Hatte die CDU in der SVV zuletzt gelegentlich mit Pro Velten, AfD und NPD-Mann Robert Wolinski gestimmt, was dann die Mehrheit bedeutete, könnten die CDU-Mitglieder dieses Mal das „Zünglein an der Waage“ für die Mehrheit auf der anderen Seite, mit SPD, Linken und FDP-Mann Ole Gawande sein.

„Im Rahmen unserer Sondersitzung und der damit verbundenen basisdemokratischen Abstimmung, hat die CDU-Velten beschlossen, dem Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 53 zuzustimmen. Neben unserer Zustimmung unterstützen wir auch die Forderung, den Lieferverkehr über die Poststraße und den Katersteig zu steuern, um so die Viktoriastraße zu entlasten“, erklärte CDU-Fraktionschef Marcel Ruffert auf MAZ-Anfrage.

Ebenso werde man sich im weiteren Planverfahren dafür einsetzen, dass die Grünanlage, die auf dem Dach des Vollsortimenters entstehen soll, zu einem gewissen Prozentsatz mit Bäumen bepflanzt werde. „Darüber hinaus soll im Plangebiet, die Möglichkeit einer Wohnbebauung an der Viktoriastraße, für die Zukunft nicht komplett ausgeschlossen werden, sondern bei Bedarf eine Option bleiben“, so Ruffert weiter.

Von Marco Paetzel