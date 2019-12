Die goldenen Stimmen von Velten

Velten

Die Zeit rund um die Festtage ist immer eine besinnliche Zeit. Viele Leute, die nicht kirchlich gebunden sind, nutzen diese Stunden für einen Kirchenbesuch. Gelegenheit dazu gibt es dazu am Sonnabend, den 21. 12., in Velten. Um 15 und um 18 Uhr wird der Veltener Kammerchor „Voce Libera“ in der evangelischen Kirche Velten (Breite Straße 17) einen Teil seines Repertoires vorstellen. „Wir singen neben Stücken von Bach auch Stücke von Joseph Haydn aus ,Die Schöpfung’ und natürlich auch viele weihnachtliche Weisen wie ,Es ist ein Ros entsprungen’ oder ,Süßer, die Glocken nie klingen’“, sagt Chor-Dirigent Prof. Dr. Bernd Gawande (63).

Aber auch eher unbekannte Stücke wie „Gloria“ von Jan Dismas Zelenka will das kleine Ensemble mit 20 Sängerinnen und Sängern präsentieren. Chorvorsitzende ist Sabine Koßmann aus Velten. Schon als Kind sang sie im Chor mit. Damals noch im Rundfunkkinderchor Berlin. Die Leidenschaft blieb, auch als die gebürtige Sächsin 1980 in die Ofenstadt zog.

2016 wurde der Chor gegründet

Der 2016 gegründete Kammerchor „Voce Libera“ ist durch sein vielfältiges Repertoire bekannt. Neben Chorsinfonischen Werken, traditionellen und modernen Arrangements von klassischen Werken, Gospel und Spiritual haben die Sänger auch große Freude an Rock- und Popvariationen und -Interpretationen, heißt es auf der Homepage des Chores. Dieses Jahr war er sogar der Einladung des „Verbandes Deutscher KonzertChöre“gefolgt, um auf einer Außenstelle der Freilichtbühne Sprengberg gemeinsam mit der Singakademie Cottbus und des Stadttheaters Cottbus die Carmina Burana vor Publikum zu präsentieren. Und auch den letzten Auftritt im Veltener Ofenmuseum beim Weihnachtsmarkt haben viele Oberhaveler vielleicht noch „im Ohr.“

Am 15. Januar 2020 gibt es eine öffentliche Chorprobe in Velten

Das Konzert am Sonnabend in der evangelischen Kirche Velten dauert etwa anderthalb Stunden. Die Karte kostet 9,50 Euro. „Es sind noch einige Karten vorhanden. Wir haben für unsere Zuhörer auch einige Überraschungsgäste eingeladen, die die Klarinette und das Horn spielen“, sagt Bernd Gawande. Der Chor probt immer mittwochs ab 19.30 Uhr im Foyer des Kommunikationszentrums in Velten. Sangfreudige Musikliebhaber sind immer willkommen.

Tipp: Am 15. Januar gibt es im Rahmen der Probe quasi einen Tag der offenen Tür zum Reinhören. Wer möchte, kann auch gleich seine Sangeskünste unter Beweis stellen. Und vielleicht hat der Veltener Kammerchor „Voce Libera“ dann sogar schon bald ein paar Mitglieder mehr.

Von Jeannette Hix