Die Infotafel an der Kreisbahnstraße ist mit Graffiti schwarz beschmiert, es ist kein Wort zu lesen. „Es ist schade, wie mit dieser alten Ofenfabrik umgegangen wird“, sagt Gunter Schmidt. Er könne einfach nicht verstehen, wie man ein solches Baudenkmal einfach so verkommen lassen könne. Der Veltener ist an diesem sonnigen Mittwochmorgen gekommen, um Alarm zu schlagen – und der MAZ seinen eigenen Plan für die Nachnutzung des Areals vorzustellen. Die alte Ofenfabrik Netzeband ist in einem erbärmlichen Zustand.

Das Dach hängt in Fetzen ins Obergeschoss, die Fenster sind kaputt, Mauern teilweise eingestürzt. Und auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück drumherum sprießen Bäume und Büsche wild. „Es fehlt ja nicht mehr viel, bis das Haus einstürzt“, sagt Gunter Schmidt. Er ist von Berufs wegen Ingenieur, hat ein Faible für alte, denkmalgeschützte Gebäude. Mit dem Besitzer des Grundstücks hat er Kontakt aufgenommen, er habe das Grundstück ursprünglich bebauen wollen. Doch da die alte Ofenfabrik, wie auch immer sie aussehen mag, ein Baudenkmal ist, lässt sie sich nicht abreißen. Deshalb passiert seit Jahren auf dem riesigen Grundstück nichts, und es verwildert zusehens. Laut dem Eigentümer koste die komplette Sanierung des alten Ofenmuseums rund 4,2 Millionen Euro.

Diese Summe könne man eventuell über Crowdfunding als Finanzierungsbasis zusammenbekommen, erklärt Gunter Schmidt. „Da recherchiere ich derzeit noch, wie und auf welcher Plattform man das realisieren kann.“ Zudem hofft Schmidt auf Fördermittel, um die Fabrik zu sanieren. Dafür werde der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler demnächst nach Velten kommen. „Er will sich mein Konzept erstmal anhören und sehen, ob es unterstützenswert ist.“

Gunter Schmidt schwebt in den Räumen der alten Ofenfabrik ein Haus der Gesundheit vor. In den alten Öfen könnte eine Sauna, Salzkammer oder Infrarotkabinen eingebaut werden. Insgesamt 1200 Quadratmeter Nutzfläche gibt es im Haus, hier könnte etwa die Veltener Heilpraktikerin Sabine Lange einziehen. „Sie wäre sehr begeistert, wenn sie da rein könnte.“ Auch Heilpraktiker Jens Ulmann habe Interesse angemeldet, erklärt Gunter Schmidt. Auch eine Physiotherapie oder Lichttherapie sei hier gut aufgehoben. Die Ofenfabrik wurde um das Jahr 1900, von den Töpfern Gustav Netzband und Otto Köhler beauftragt, fertiggestellt. „Sie war eine der modernsten ihrer Zeit. Insbesondere die Ofenanlage suchte damals ihresgleichen“,erklärt Gunter Schmidt. Das dreigeschossige Gebäude mit seinen fünf Achsen ist in Ziegelbauweise ausgeführt und besitzt ein Satteldach. Ende der 1940er-Jahre wurde die Ofenfabrik stillgelegt.

„Der Eigentümer hat der Stadt Velten das Haus in der Kreisbahnstraße 8 bereits vor einigen Jahren zum Kauf für einen symbolischen Euro angeboten“, erklärt Veltens Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer auf MAZ-Anfrage. Die Stadt habe diese alte Ofenfabrik damals nicht erworben, da es einerseits von Seiten der Politik kein positives Votum dafür gegeben habe. „Anderseits hätten allein für die Sicherung des stark sanierungsbedürftigen Bestandsgebäudes Fördermittel zur Verfügung stehen müssen“, erklärt die Sprecherin weiter.

