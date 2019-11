Der sanfte Riese ist tot: Wer hat Rex vergiftet?

Velten

Sylvia und Peter Jaster aus der Ofenstadt Velten stehen Trauer und Schock ins Gesicht geschrieben. Am Dienstagabend, um 23 Uhr, verstarb ihr neunjähriger Wolfsmix Rex. Der Hund wurde mutmaßlich am Sonntag vergiftet und verendete anschließend qualvoll innerhalb von zwei Tagen. Die beiden Rentner verlieren mit dem Vierbeiner nicht nur ihr Haustier, sondern auch ihren treuen Wegbegleiter und ein Familienmitglied.

Sylvia und Peter Jaster trauern um ihren Hund Rex. Quelle: Knut Hagedorn

„Ich stehe noch völlig neben mir und bin fix und fertig. Ich kann noch gar nicht realisieren, dass Rex nicht mehr da ist. Wir vermissen ihn total und er hinterlässt eine große Leere in unserem Leben“, ringt die 59-jährige Sylvia Jaster nach Worten. Doch was passierte mit dem sanften Riesen, der in ganz Velten beliebt war? „Wir sind mit ihm am Sonntag ganz normal unsere Runde gelaufen. Abends haben wir dann festgestellt, das er sehr träge wurde, nur noch in seinem Korb lag und sich kaum noch bewegte. Das war sehr untypisch für Rex“, berichtet Peter Jaster. Da Rex auch schwer atmete und sein Bauchdecke immer härter wurde, rief die Familie schließlich Tierarzt Hendrik Sattelmair aus Leegebruch an. Dieser gab Rex am Montag eine Spritze, der Zustand des Hundes verbesserte sich zunächst.

Tierarzt geht von vorsätzlicher Vergiftung aus

Doch am Dienstag war Rex wieder sehr schlapp und war kaum aus seinem Korb zu bewegen. Am Nachmittag des gleichen Tages brach der Wolfsmix dann zusammen. Familie Jaster fuhr sofort nach Leegebruch in die Tierarztpraxis, auch dort brach Rex erneut zusammen. „Der Tierarzt hat dann einen Ultraschall gemacht, darauf war nichts zu sehen. Alles war ok. Als dann aber Herr Sattelmair die Blutwerte von Rex anschaute, merkte man ihm das Entsetzen an. Alle Organe waren komplett zerstört und haben versagt“, erzählt Peter Jaster mit brüchiger Stimme. Wenige Stunden später schlief der sanfte Riese in seinem Korb zu Hause ein. „Es ist einfach schrecklich zu sehen, wie sich dein Tier quält und du nichts machen kannst. Auch der Tierarzt sagte uns dann, das es sich um eine vorsätzliche Vergiftung handeln muss. Bei diesen Auswirkungen muss es ein hartes Gift gewesen sein“, fügt Sylvia Jaster hinzu.

Wolfsmix Rex hinterlässt eine große Lücke. Quelle: Privat

Die Familie lebt in der Ernst-Thälmann-Straße in Velten, die Straßen rundherum waren das Auslaufgebiet das Vierbeiners. „Wir wissen nicht, wo er das Gift zu sich genommen hat. Aber wir waren beide im früheren Berufsleben Tierpfleger und haben einiges gesehen. Dass ein Tier so elendig verendet, dass haben wir noch nicht erlebt“, findet Sylvia Jaster mit Tränen in den Augen kaum Worte für das Erlebte.

Familie Jaster möchte sich keinen Hund mehr anschaffen

Wer ihrem Hund das angetan hat, wissen beide nicht. „Wir haben keinen Verdacht. Aber vor zwei Jahren wurde hier in der Nähe schon einmal ein Hund vergiftet. Nun war es lange ruhig. Es kann ja nur ein Tierhasser sein“, meint die 59-Jährige, die seit 41 Jahren mit Ehemann Peter verheiratet ist und zwei Kinder hat. Zeit ihres Lebens hatte das Ehepaar Hunde – dies endet nun mit dem Tod von Rex. „Wir werden uns keinen Hund mehr anschaffen, die Kraft dafür haben wir nicht mehr“, so Peter Jaster.

Von Knut Hagedorn