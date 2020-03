Diamantener Meisterbrief für Karl-Heinz Kohne

Velten

„Was wollen die ganzen Menschen hier? Was ist denn los?“, scherzte Karl-Heinz Kohne beim Betreten des von ihm 1964 gegründeten Unternehmens. Auf den Tag genau vor 60 Jahren erhielt der heute 82-Jährige seinen Meisterbrief als Schlosser und wurde dafür am Montagvormittag von der Handwerkskammer Potsdam mit dem diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Ralph Bührig (l.), Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, überreichte am Montagvormittag Jubilar Karl-Heinz Kohne den diamantenen Meisterbrief. Mit dabei Schwiegersohn Rusit Kohne. Quelle: Knut Hagedorn

„60 Jahre ist absolut etwas Besonderes und für uns ein toller Tag. Zumal Karl-Heinz Kohne auch in seiner langen Firmenvita sehr viel Mut und Durchsetzungskraft bewies“, erklärte Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer in Potsdam. 1964 gründete Karl-Heinz Kohne in der Ofenstadt Velten seine Schlosserei in der Bahnstraße. „Ich wurde damals gefragt, ob ich das Geschäft übernehmen möchte. Gerade zu Ostzeiten war es nicht alltäglich, sich selbstständig zu machen“, erinnert sich Karl-Heinz Kohne. Zu Hochzeiten, in den 60er-Jahren, hatte die Bauschlosserei Kohne bis zu acht Mitarbeiter. Größter Auftraggeber war dabei das Hennigsdorfer Stahlwerk, für die viele Teile gefertigt worden sind. Aktuell beschäftigt Schwiegersohn Rusit Kohne, der 2007 das Unternehmen von Karl-Heinz Kohne übernahm, zwei Mitarbeiter.

Der Meisterbrief von Karl-Heinz Kohne hängt noch heute in der Werkstatt der Schlosserei. Quelle: Knut Hagedorn

Insgesamt 45 Jahre lang war Karl-Heinz Kohne selbstständig. Eine der schwierigsten Zeiten war dabei die Wendezeit, wie sich Ehefrau Margot erinnert. „Das war schon eine ganz schwierige Zeit für uns alle. Wir standen kurz vor der Firmenpleite, aber zum Glück haben wir es hinbekommen.“ Die heute 80-Jährige ist immer noch im Familienunternehmen aktiv und macht die Buchhaltung. Neben den 60 Jahren Meisterbrief wird es in diesem Jahr ein weiteres Jubiläum für das Ehepaar Kohne geben, denn im September sind Karl-Heinz und Margot 60 Jahre verheiratet.

Von seiner Ehrung erfuhr der Jubilar erst wenige Stunden zuvor. „Hätte nicht damit gerechnet, das ich diese Auszeichnung bekomme“, so Karl-Heinz Kohne. An sein Meisterstück im März 1960 kann sich Karl-Heinz Kohne noch erinnern. „Das war ein Schraubstock“, so der 82-Jährige. Bis vor einigen Jahren war auch der Firmengründer noch aktiv im Unternehmen.

Schwierige Suche nach Auszubildenden

Seit September 2019 hat die Bauschlosserei Kohne nun seinen Firmensitz im Heidering und Chef Rusit Kohne kann sich über die Auftragslage nicht beschweren. „Wir haben genügend Aufträge, müssen aber immer wieder schauen das wir es auch bewerkstelligen können anhand unserer Mitarbeiter.“ Dabei wünscht man sich vor allem Nachwuchskräfte, die aber rar gesät sind. „Es wird immer schwerer, Auszubildende zu finden“, berichtet der jetzige Firmenchef. Dann wurde aber zu Ehren des Firmengründers angestoßen und gefeiert.

Von Knut Hagedorn