Die Null ist nun kein Q mehr: Die Klebestreifen an Verkehrsschildern in Velten wurden entfernt

Velten

Unbekannte hatten in Velten und auch in Hennigsdorf mehrere Verkehrsschilder mit einem schwarzen Balken beklebt, sodass aus der Null ein Q wird. Dahinter stecht möglicherweise das Symbol einer gefährlichen Bewegung von Verschwörungstheoretikern, die ihren Ursprung in den USA hat: Die Anhänger glauben an ein weltweites Netzwerk aus pädophilen Politikern, Bankern oder Hollywoodstars.

Bauhof wurde gebeten, Klebestreifen zu entfernen

Auch den Außendienstmitarbeitern des Veltener Ordnungsamtes sei im gesamten Stadtgebiet an vielen Tempo-30-Geschwindigkeitsschildern in jüngster Zeit aufgefallen, dass aus den Nullen Qs gemacht wurden“, erklärte Sprecherin Stefanie Steinicke-Kreutzer vor zwei Wochen auf MAZ-Anfrage. Sie kündigte an, dass der Bauhof alle städtischen Schilder überprüfen sollte und gebeten wurde, die aufgeklebten Striche zu entfernen. Dies ist nun offenbar geschehen, denn zumindest am Ortseingang aus Richtung Hennigsdorf sind keine beklebten Schilder mehr zu sehen.

Von Wiebke Wollek