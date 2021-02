Die Sanierung des Marktplatzes startet: Ab April rücken die Bagger an

Velten

Wie soll der Marktplatz nach seinem Umbau aussehen? Eine Antwort gaben Planer und Verwaltung am Dienstag in einem Livestream für alle Interessierten. „Veltens Wohnzimmer wird neu gestaltet“, erklärte Bürgermeisterin Ines Hübner. Die Arbeiten starten im April und sollen bis Ende März 2022 dauern. Rund zwei Millionen Euro kostet die Sanierung, 1,4 Millionen Euro Fördermittel fließen ein. Die Einschränkungen für die Bürger sollten möglichst gering gehalten werden, Ines Hübner warb aber um Verständnis. Auf der Webseite www.velten-marktplatz.de wird über alle Schritte informiert.

„Die Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum wird sich maßgeblich erhöhen, wenn wir den Marktplatz gestaltet haben“, erklärte Martin Seebauer, Geschäftsführer der Planer von SWUP. Es solle ein Ort werden, an den alle Bürger gerne kommen. Die markanteste Veränderung: Der Brunnen wird abtransportiert und dem Ofenmuseum übergeben, dafür soll ein bespielbares und beleuchtetes Wasserspiel installiert werden. Die Fläche kann für Veranstaltungen dienen – auch für Bühnentechnik. Auch an die Kinder haben die Planer gedacht: Für sie gibt es fünf Spielstationen.

Ein Band mit alten Firmenstempeln

Für Licht auf dem Marktplatz sollen künftig Stelen und die orangenen Veltener Lichthockern sorgen – auch Bodenstrahler kommen zum Einsatz. „Da, wo es hell sein muss, wird es auch hell sein“, versprach der Planer. Zudem gibt es neue Bänke samt Pflanzflächen, kostenlose WLAN-Punkte und einen barrierefreien Zebrastreifen über die Viktoriastraße, der eine sichere Verbindung zur Ratsgasse schafft. „Das war ein mehrfacher Wunsch aus der Bürgerbeteiligung“, erklärte Martin Seebauer.

Ein markantes Element wird ein in die dann sandsteinfarbene Pflasterung des Platzes eingelassenes „Veltener Band“ sein, das historische Firmenstempel der 38 Ofenfabriken zeigt. 17 Bäume müssen für die Arbeiten im Februar gefällt werden – eines der Ziele sei die Barrierefreiheit des Platzes. Allerdings sollen auf dem Areal und in der Poststraße genauso viele Bäume – es werden Blumeneschen – nachgepflanzt werden, so der Planer.

Es wird fünf Bauabschnitte geben, die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 6. April rund um die Wohneinheiten WEG Mitte und enden am Übergang zur Viktoriastraße. Der Wochenmarkt indes soll während der Bauzeit – wie bisher immer mittwochs stattfinden, und zwar auf dem Parkplatz vor der Veltener Ofenstadthalle.

Von Marco Paetzel