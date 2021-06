Drei Jahrzehnte in der Ofenstadt: „Britta Kositz war das Beste, was mir passieren konnte“

Velten

Um kurz nach sieben Uhr dreht sich der Schlüssel, das Licht geht an und der erste Gang führt in die Küche – um den Mitarbeitern eine Kanne Tee zu kochen. Seit dreißig Jahren ist das der morgendliche Rhythmus von Britta Kositz – doch am heutigen 1. Juni dürften auch der 59-Jährigen so einige Gedanken durch den Kopf schwirren. Vor exakt 30 Jahren eröffnete sie ihre Physiotherapie und wird seitdem geschätzt, respektiert und anerkannt von den Gästen – aber auch von den eigenen Mitarbeitern.

Am 1. Juni 1991 eröffnete Britta Kositz (2.v.l.) eine Physiotherapiepraxis in Velten. Quelle: Privat

„Rückblickend muss ich sagen, Britta Kositz war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte“, zeigt sich Gisela Lipka glückselig, wenn sie an die gemeinsame berufliche Zeit zurückdenkt. Von 1994 bis 2016 arbeitete die heute 65-jährige Lipka in der Physiotherapie in Velten. „Ich habe dort wieder das Lachen gelernt. Die Stimmung untereinander war immer herzlich und einfach nur wunderbar“, erinnert sich Lipka.

Gisela Lipka arbeitete 22 Jahre für Britta Kositz. Quelle: Privat

Am 1. Juni 1991 hatte Britta Kositz die eigene Physiotherapiepraxis in der Ofenstadt eröffnet und im Alter von 29 Jahren und nur anderthalb Jahre nach der politischen Wende den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. „Gerade in den Neunziger Jahren gab es auch schwierige wirtschaftliche Zeiten, aber Britta blieb immer bodenständig und hartnäckig und das sollte sich am Ende auch lohnen“, blickt die einstige Weggefährtin Gisela Lipka zurück. Während die Physiotherapie von Britta Kositz seit 1994 in der Schulstraße 4 ihren Sitz hat, vollzogen sich die Anfänge in einem kleinen, bescheidenen Domizil im ehemaligen Krankenhaus der Ofenstadt. „Britta hat damals alleine angefangen, sich nach und nach dann aber Verstärkung geholt. So fing auch ich im April 1994 an.“

Auch Sohn Johannes (r.) ist mittlerweile in der Praxis beschäftigt. Quelle: Robert Roeske

Mittlerweile arbeiten fünf Mitarbeiter in der Physiotherapiepraxis, von Babys im Alter von drei Monaten bis hin zu Menschen über 90 Jahre ist alles vertreten im Kundenportfolio. Über all die Jahre hinweg blieb sich Britta Kositz treu, was auch Gisela Lipka absolut beeindruckte. „Britta hatte immer ein Ohr für uns, wenn man Hilfe benötigte war sie sofort zur Stelle. Sie war nicht nur Chefin, sondern auch Freundin und Ratgeberin.“ An eine Anekdote kann sich die in Staffelde wohnhafte Gisela Lipka noch sehr gut erinnern. „Wir hatten mal einen Kunden, der an einem Gerät zur Wirbelsäulenstreckung angehängt wurde. Es war Brittas Geburtstag und wir freuen uns schon auf das gemeinsame Essen. Als wir dann so beim Mittagessen saßen, fiel uns plötzlich die Gabel aus der Hand – der Gast hing noch an der Maschine.“ Doch der „Hängende“ nahm es mit Humor, erzählt Gisela Lipka, die sich dennoch Vorwürfe machte, da sie doch den Gast an die Maschine gehängt hatte.

Das aktuelle Team von Britta Kositz: Ina Nickel (l.), Lydia Rosenthal (M.), Laura Netter und Johannes Kositz. Quelle: Privat

In all den Jahren waren auch die Eltern von Britta Kositz eine große Unterstützung, halfen vor allem in den Anfangsjahren, wo es ging. „Britta war immer direkt und wusste, was sie will. Allerdings immer respektvoll und warmherzig“, blickt Gisela Lipka zurück, die gerne noch länger in Velten gearbeitet hätte. „Ich musste im Dezember 2016 mehr oder weniger Hals über Kopf aufhören, da meine Eltern schwer erkrankten und somit meine Hilfe benötigten. Ich wollte eigentlich wieder zurückkehren, aber das ergab sich dann leider nicht mehr.“ Dennoch pflegt die Staffelderin auch heute noch ein gutes Verhältnis zur ehemaligen Chefin und wird diese auch am Ehrentag besuchen. „Es ist schon toll, was Britta erreicht hat. Als es Anfang der Neunziger Jahre los ging, hätten wohl nur die wenigsten damit gerechnet, dass es 30 Jahre später immer noch die Physiotherapie Kositz geben wird.“

Viele Glückwünsche zum Jubiläum

Doch die heilenden Hände und wertvollen Ratschläge von Britta Kositz sind auch heute noch begehrt und beliebt, die Terminkalender sind voll in der Physiotherapiepraxis. „Britta ist ein Mensch, den man einfach nur bewundern kann. Sie ist selbst gesundheitlich immer wieder gebeutelt gewesen, doch ich kenne kaum einen Menschen, der so hart auch zu sich selbst sein kann, wie Britta es war. Ich bin einfach nur froh und immer noch absolut dankbar darüber, dass ich damals dort gearbeitet habe.“ Auch viele andere Menschen denken ähnlich, so dass am Dienstag das Telefon nicht stillstehen wird, viele wollen der sympathischen und geradlinigen Britta Kositz zum Jubiläum gratulieren.

Von Knut Hagedorn