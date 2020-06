Drogenlabor in Veltener Überseecontainer festgestellt

Velten

Am 28. Mai 2020 stellten die Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER)* des Landeskriminalamtes Brandenburg nach eineinhalb Jahren intensiver Ermittlungen rund zehn Kilogramm Crystal sicher – die bisher größte sichergestellte Menge in Berlin und Brandenburg mit einem geschätzten Wert von ca. einer Million Euro.

Ausgangspunkt war eine Anzeige eines Vermieters einer Lagerhalle in Schönerlinde ( Landkreis Barnim) im Januar 2019, in der verdächtige Chemikalien und Laborutensilien zur Herstellung von Betäubungsmitteln festgestellt wurden.

Drogen hergestellt und damit gehandelt

Dieser Anzeige schlossen sich im Auftrag der für organisierte Kriminalität zuständigen Schwerpunktstaatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) umfangreiche Ermittlungen in Brandenburg, Berlin, Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Spanien und den Niederlanden an. Die Ermittlungen führten zu insgesamt acht Männern im Alter von 21 bis 52 Jahren verschiedener Nationalitäten. Das „Arbeitsspektrum“ der Bande war vielfältig. So betrieben sie mehrere Drogenlabore für die Herstellung von Amphetamin und Methamphetamin in großen Mengen. Zeitgleich organisierten sie Lieferungen von Drogen und Chemikalien aus dem In- und Ausland für die Herstellung und den Handel und handelten mit Betäubungsmitteln, insbesondere Crystal Meth und Marihuana.

Organisator, Finanzier und Chef dieser kriminellen Gruppierung ist ein 39-Jähriger, der während dieser Zeit im offenen Vollzug Berlin seine achteinhalbjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels verbüßte, aus der er erst im April dieses Jahres nach viereinhalb Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen worden war.

Zehn solcher Tüten mit der Droge Crytal Meth wurden von den Ermittlern sichergestellt. Der Verkaufswert liegt bei rund einer Million Euro. Quelle: Polizei Brandenburg

Zugriff bereits im Mai

Am 28. Mai 2020 konnten die Ermittler mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften der Brandenburger Polizei bei einer Drogenübergabe zugreifen. Drei der Täter warteten bei einer Kfz-Werkstatt in Berlin-Pankow auf ihre Lieferung, die in den Mittagsstunden in einem PKW Rover eingetroffen war. Die Täter konnten dabei beobachtet werden, wie sie einen Umzugskarton in den Kofferraum eines BMW verluden und das Werkstattgelände verließen. Bei der späteren Festnahme der drei Täter und der beiden Kurierfahrer stellten die Ermittler in dem BMW zehn Beutel mit je einem Kilogramm Crystal sicher. Bei der Durchsuchung der Werkstatt und weiteren vier Durchsuchungsorten wurden diverse Chemikalien, Laborequipment, Marihuana, mehrere Zehntausend Euro Bargeld, mehrere Schusswaffen und scharfe Munition sichergestellt.

Fünf Beschuldigte, darunter der 39-Jährige und zwei weitere Männer gegen die bereits die Ermittlungen liefen sowie die beiden bislang nicht im Fokus der Ermittlungen stehenden Kurierfahrer (ein Mann und eine Frau), wurden festgenommen und am 29. Mai dem Haftrichter am Amtsgericht Berlin-Tiergarten vorgeführt. Gegen alle Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Labor in Veltener Container entdeckt

Bei Folgedurchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen am 3. Juni 2020 in Brandenburg, Berlin und Düsseldorf wurde in Velten in einem Überseecontainer ein Labor und mehrere tausend Liter Chemikalien sichergestellt, die als Grundstoffe zur Herstellung von Drogen geeignet sind.

Das Labor aus dem Veltener Überseecontainer. Quelle: Polizei Brandenburg

Besonders auffällig im Ermittlungsverfahren war, dass die Beschuldigten einen Großteil ihrer kriminellen Handlungen noch bereits aus dem offenen Vollzug während der Verbüßung einschlägiger Haftstrafen heraus planten und durchführten.

