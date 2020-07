Ein Hauch von San Francisco: Oldtimer sind Inspiration für die Kunstwerke von Julia Ehlert 

Velten

Wenn sie mit ihrer C3 Chevrolet Corvette von 1973 durch Berlin oder auch mal raus aufs Land fährt, erweckt der knallrote Oldtimer jedes Mal Aufmerksamkeit und staunende Blicke. Doch Julia Romana Ehlert ist kein Mensch, der einfach angeben will. Sie ist quasi zwischen außergewöhnlichen Fahrzeugen groß geworden. Die 37-Jährige ist, wie sie sagt, in einer Autofamilie aufgewachsen. Ihr Vater Mario Ehlert hat schon zu DDR-Zeiten Motoren restauriert, was sich bis in den Westen herumgesprochen hatte. Vorkriegs-Modelle von BMW waren und sind sein Spezialgebiet. „Wir als Familie waren schon immer mit Oldtimern aktiv“, sagt die Veltenerin. Die Ehlerts sind bodenständig und halten an Werten fest. So bewohnt die Künstlerin zusammen mit ihrem Mann und dem vierjährigen Sohn heute das von ihrem Ururgroßvater Gustav Selicke im Jahr 1878 erbaute Gründerzeithaus an der Viktoriastraße. Ehemann Malte Virbom-Ehlert ist KfZ-Gutachter und Oldtimer-Restaurator und führt die Familiengeschichte fort. Im Erdgeschoss befindet sich die Logopädie-Praxis und ihre Kunstgalerie. Früher betrieb Mutter Barbara Ehlert dort eine Damenboutique, jetzt ist sie für ihre Kunden als Shopping- und Stilberaterin unterwegs.

Julia Romana Ehlert malt berühmte Personen, wie hier Steve McQueen oder Marlene Dietrich, mit ihren Autos. Quelle: Wiebke Wollek

Anzeige

Lange bevor das Interesse für Fahrzeuge aufkeimte, entdeckte sie als Kind die Freude am Malen. In jungen Jahren waren Pferde und andere schöne Tiere Julia Romanas liebste Motive. Als Jugendliche malte sie oft Stillleben oder Aktbilder. Während ihres Diplomstudiums zur Logopädin im niederländischen Heerlen hatte die Kunst zusätzlich eine recht pragmatische Bedeutung. „Mit den Bildern habe ich mir meine Brötchen verdient“, erzählt sie. Zu dieser Zeit war die Studentin viel mit dem Fahrrad unterwegs. „Ein altes Diamantrad, das war sozusagen auch ein Oldtimer“, erinnert sie sich und lacht. Einige Jahre später schließlich hat sich die Veltenerin einen großen Wunsch erfüllt, sie reiste 2010 nach San Francisco und traf bei einem riesigen Oldtimer-Treffen am Pebble Beach den berühmten Rennfahrer Carroll Shelby. „Das war eine besondere Ehre für mich“, schwärmt die 37-Jährige. Die Kosten fürs Hotel konnte sie sparen, da sie im Silicon Valley Verwandte hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Künstlerin aus Velten zusammen mit ihrem Mann in ihrer C3 Chevrolet Corvette von 1973. Sie genießen die Ausfahrt am Werbellinsee. Quelle: privat

Inzwischen gibt es auch in Deutschland zahlreiche jährliche Oldtimer-Treffen, zum Beispiel am 3. und 4. Oktober in Paaren Glien, Ehemann Malte ist natürlich auch dort an ihrer Seite. Julia Romana Ehlert ist schon seit Jahren Gast, fertigt sogar vor Ort auf Wunsch einzigartige Kunstwerke der ausgestellten Fahrzeuge an. „Ich habe auch Auftragsarbeiten, male ganze Galerien von Autos.“ Eine Geschenkidee zum Beispiel für Männer, die „schon alles haben“. Neben ihrem Hauptberuf als Logopädin auch Zeit für die Kunst zu finden, ist gar nicht so einfach. Manchmal malt sie nachts, doch seit ihr Sohn auf der Welt ist, ist sie in der Zeiteinteilung nicht mehr so flexibel. Da trifft es sich gut, dass das Arbeiten mit Farben auch Teil ihrer Therapien ist. Ehlert ist ehrenamtlich im Künstlertreff Velten aktiv, demnächst startet die „5. Veltener Vielfalt“, die ab dem 19. August bei den Stadtwerken zu sehen ist. Geschlafen hat die Kunstszene, zumindest in Velten, aber trotz Lockdowns nicht, auch wenn viele Veranstaltungen ausgefallen sind. Im Kunstschaufenster neben Rossmann waren Werke ausgestellt. Am 11. August startet die nächste Schau „Kunst von 5 bis 92“, für die Menschen zwischen 5 und 92 Jahren gezeichnet haben.

Von Wiebke Wollek