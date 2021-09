Ein Jahr nach dem Umbau: Der Jugendklub „Oase“ boomt – doch die Corona-Sorgen bleiben

Velten

Gut ein Jahr ist es her, dass der Veltener Jugendklub „Oase“ nach der 1,26 Millionen Euro teuren Sanierung wiedereröffnet wurde. Seitdem ist vieles anders geworden. „Die Wände sind nicht mehr besprayt und es ist nicht mehr so muffig, sondern hell und freundlich“, sagt die neue Klubleiterin Yvonne Scherdin. Am Wochenende lud das Team anlässlich dieses Jubiläums zum Tag der offenen Tür auf das Gelände in der Breiten Straße ein. Bandraum, Kraftraum & Co. waren offen, im Garten gab es eine Theatervorführung. „Die Hütte war voll, es kamen nicht nur Kinder, sondern auch Eltern, Großeltern und Urgroßeltern“, so Scherdin. Denn mit dem Komplettumbau der „Oase“ hat sich auch das Image des Klubs geändert, denn es gibt auch ein neues Konzept und neues Personal – bis auf „Urgestein“ Uwe Drischmann.

„Unser Besucherklientel hat sich auch verändert“, sagt Yvonne Scherdin. Es kämen nicht – wie früher – vor allem Kids aus Velten-Süd, sondern aus der ganzen Stadt. „Wir haben Kinder von Alleinerziehenden, aus WGs, aus Künstler- und Lehrerfamilien“, so Yvonne Scherdin. Es gebe gar Kinder, die aus Leegebruch und Bötzow kämen, weil die „Oase“ eben cool sei. Zwischen 20 bis 80 Kinder und Jugendliche, vor allem 10- bis 15-Jährige, kommen jede Woche – auch das ist wesentlich mehr als früher. Es sei auch nicht mehr nur ein Jugendclub, sondern ein Zentrum, in dem Jugendliche themenbezogen ihre Freizeit verbringen könnten. „Es gibt Jugendliche, die nur zu den Projekten kommen. Da sind sogar Gymnasiasten dabei“, so die Klubleiterin. Sieben Workshops gibt es aktuell. Auf fünf Tage verteilt gibt es – zusätzlich zum offenen Bereich – Musik-, Kreativ-, Tanz-, Medien-, Gitarren-, Fußball- und Theater-AG. Auch gekocht werde oft im Club, zudem gebe es Ferienprojekte wie einen Graffiti-Workshop. Am heutigen Freitag indes findet eine Jugendkonferenz mit U18-Wahl in der Oase statt. Zwischen 10 und 14 Uhr für Klassen und Gruppen, und dann bis 18 Uhr für alle Interessierten.

Das „Ofenherz“-Netzwerk funktioniert gut

Ein großes Projekt im Sommer war der Stadt des Netzwerks „Ofenherz“, bei dem sich etwa ein Dutzend Vereine und Institutionen in Velten zusammentaten, um etwas gegen den Nachwuchsmangel zu tun. Im Juli gab es eine Stadtrallye, bei der sich die Vereine mit kurzen Schnuppertrainings vorstellen konnten und im August eine Beacholympiade am Bernsteinsee. Insgesamt 60 Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren konnte das Netzwerk etwas bieten. „Einige der Kinder sind inzwischen regelmäßig in verschiedenen Vereinen“, erklärt Yvonne Scherdin. Das Netzwerk wächst weiter – im nächsten Jahr soll es wieder Stadtrallye und Beach-Olympiade geben, kündigt die Klubleiterin an.

Die Coronakrise belastet aber auch den Jugendklub weiterhin. Im Mai hatte Yvonne Scherdin in der MAZ Alarm geschlagen: In der Coronazeit habe es insgesamt 18 Mädchen und junge Frauen aus dem Umfeld des Jugendklubs gegeben, die schwanger geworden seien. Mädchen hätten „Freunde-Hopping“ mit vielen Partnern betrieben, um in der Pandemie Liebe und Zuneigung zu bekommen. Die geplante „Krabbel-Oase“, ein Beratungsangebot für sie, muss allerdings auf 2022 verschoben werden, weil die zuständige Mitarbeiterin Jana Kahrau auf unbestimmte Zeit fehlt. Die Mittel seien jedoch schon genehmigt, einige Dinge dafür auch angeschafft. Einige der jungen Mütter seien verzogen, in Ausbildung oder hätten ihre Schule wieder aufgenommen. „Mit sieben jungen Muttis haben wir aber weiter Kontakt, da sind wir in Einzelberatungen unterwegs“, so Yvonne Scherdin.

Probleme der Pandemie

Die Pandemie hat aber auch andere Probleme gebracht. Viele Kids seien weniger belastbar und könnten sich nicht mehr lange konzentrieren, die Frustrationstoleranz sei niedrig. Wegen fehlender Bewegung hätten einige auch an Gewicht zugenommen oder Muskelmasse verloren. „Da leidet das Selbstbewusstsein, weil sie sich nicht mehr wohl im eigenen Körper fühlen. Da nimmt dann auch Mobbing zu.“ Es gebe auch selbstverletzendes Verhalten bei neun bis elfjährigen Mädchen. „Doch jedes Kind“, sagt Yvonne Scherdin, „ist herzlich bei uns willkommen!“

Die „Oase“ sucht derzeit noch Übungsleiter für die Fahrradwerkstatt in Velten-Süd, für das Graffiti-Projekt sowie für ein Gesangs- und Instrumentalprojekt.

Von Marco Paetzel