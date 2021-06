Ein Netzwerk für Veltens Vereine: „Ofenherz“ startet mit der Stadtrallye-Aktion durch

Velten

Seit Jahren laufen den Veltener Vereinen etliche Mitglieder davon, speziell bei Kindern und Jugendlichen hapert es. Nun arbeiten Vereine und Organisationen in der Stadt endlich Hand in Hand, sie haben das Netzwerk „Ofenherz“ gegründet. Sieben aktive Mitglieder gibt es derzeit, dazu gibt es noch einige inaktive. „Die Not in den Vereinen war so groß, dass wir jetzt endlich was machen wollten“, erklärt Yvonne Scherdin, Leiterin des Jugendclubs Oase, der die Aktion koordiniert. Auch sie spürt in ihrem frisch sanierten Jugendclub, dass vor allem die älteren Teenager ab 16 Jahren nach der coronabedingten Schließung wegbleiben.

Mit dem „Ofenherz“-Netzwerk wollen die Vereine und Institutionen nun zusammen an einem Strang ziehen und für sich werben, um neue, junge Mitglieder zu gewinnen. Eine erste gemeinsame Aktion wird es nun am Freitag, 9. Juli, und Sonnabend, 10. Juli, mit einer Stadtrallye geben. Das ist eine Art Schnitzeljagd durch die Ofenstadt, bei der die Kids spielerisch die einzelnen Vereine kennenlernen sollen.

Startpunkt ist der Rugbyclub

Die Veranstaltung findet an beiden Tagen in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr statt, im Halbstundentakt gibt es immer den Start vor dem Gelände des Veltener Rugbyclubs in der Wagnerstraße. „Dort kriegen die Kids die Einweisung von uns, das Tablet und dann starten die kleinen Gruppen bis zu zehn Leuten mit den Aufgaben an den einzelnen Stationen“, erklärt Yvonne Scherdin weiter.

Zehn bis 26 Jahre alt dürfen die Teilnehmer sein, was dem Klientel der „Oase“ entspricht. Die Aufgaben, die die Jugendlichen via App „Action Bound“ lösen müssen, orientieren sich natürlich an den Vereinen selbst. Genaueres wollen die Organisatoren noch nicht verraten, aber unter anderem werden spezifische Fragen zu beantworten sein, auch sportliche Betätigung steht auf dem Plan. „Jeder Verein hat sich 20 Minuten aktives Angebot überlegt“, erklärt Yvonne Scherdin. Insgesamt gibt es jeweils 30 Minuten Zeit pro Station, bevor die Jugendlichen weitermüssen.

20 Anmeldungen gibt es bislang

Ursprünglich hätte die Stadtrallye schon Mitte Juni stattfinden sollen, doch die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg hatte das noch verhindert. Nun hoffen die Organisatoren, dass sich trotz der Ferienzeit genügend Teilnehmer finden. „Wir haben mit 100 Leuten am Tag kalkuliert. Es kann sein, dass wir die Zahl nicht erreichen. Aber wir wollen es vor allem nutzen, um Erfahrungen mit dem Format zu sammeln“, erklärt Yvonne Scherdin. Im Oktober solle die Stadtrallye wiederholt werden, vielleicht dann auch mit ganzen Schulklassen. „Wir hatten mehrere Klassen hier, die hätten sofort mitgemacht, können aber ferienbedingt nicht“, erklärt Yvonne Scherdin. Etwa 20 Anmeldungen gibt es derzeit, es ist also noch ordentlich Luft nach oben. Auch jeden Fall solle es keine einmalige Aktion sei, sondern Fest im Veltener Veranstaltungskalender etabliert werden.

Am 9. Juli, dem ersten Tag der Veranstaltung, gegen 18 Uhr werden außerdem Spenden – Geld- und Sachleistungen – vonseiten der Verwaltung und der Stadtverordneten überreicht. Einige Fraktionen haben dies angekündigt, um die Arbeit des Netzwerkes zu unterstützen. „Wir wollten, dass kein Teilnahmebeitrag von den Kids geleistet werden muss, da hilft uns das natürlich weiter“, so Yvonne Scherdin.

Das Netzwerk will weitermachen

Es wird nicht die einzige Aktion des Netzwerks bleiben. Am 6. August soll es eine Beacholympiade auf dem Beachvolleyballplatz am Bernsteinsee geben, inklusive Übernachtung auf dem Gelände des Rugbyclubs.

Startzeiten für die Stadtrally sind von zehn bis 15 Uhr jeweils im Halbstundentakt. Mitmachen dürfen junge Leute von 10 bis 26 Jahren. Anmeldung ist bis 30. Juni unter oase.velten@stiftung-spi.de oder bei Vereinen vor Ort möglich.

Von Marco Paetzel