Ein Trainingsplatz für alle Hunde: Doris Allonge hat ihr Domizil am Deeg-Baumarkt gefunden

Velten

Sie hatte die Hoffnung fast schon aufgegeben. Seit drei Jahren war Hundetrainerin Doris Allonge auf der Suche nach einem festen Trainingsplatz in der Ofenstadt. Im November 2018 hatte die 57-Jährige in Velten ihre Hundeschule „allongyDogs“ angemeldet, die zertifizierte Hundetrainerin hat die Vierbeiner aber bislang an wechselnden Orten trainiert. Einmal hatte Doris Allonge den Vertrag für ein Grundstück im Veltener Businesspark fast schon in der Tasche. „Aber als mit dem Bauamt alles geklärt war, hat der Besitzer dann doch noch abgesagt.

Andere wiederum haben utopische Preise aufgerufen oder die Grundstücke waren mir einfach zu klein“, erklärt Doris Allonge. Dann dachte sie an das große, freie Gelände vor dem Deeg-Baumarkt, Berliner Str. 8d. Doris Allonge rief den Eigentümer kurzerhand an. Und siehe da: der Geschäftsführer willigte eine Woche später ein. Vier Wochen ist das jetzt her. Seitdem haben Doris Allonge und ihr Mann Zäune gezogen und eine kleine Sitzecke eingerichtet, die auch Sonnenschutz bietet. Am Donnerstag feierte Doris Allonge ihre Eröffnung auf ihrem rund 1050 Quadratmeter großem Trainingsgelände, wegen des Dauerregens war die Resonanz allerdings noch verhalten.

Jeder Hund ist trainierbar

Anfang 2018 war die einstige Veltenerin aus Hessen zurück in die Heimat gezogen, um ihre Mutter zu pflegen. In Saßmannshausen bei Augsburg hatte sie ab 2015 bei der bekannten Hundetrainerin Mika Köppels vorher noch ihren Abschluss gemacht. Neben dem Longieren bietet sie unter anderem Trick-Training für die Pfiffis an, genau wie DogDance, bei dem der Hund zur Musik Tricks zeigt. Auch Clickertraining, bei dem die Tiere gezielt mit Klicks trainiert werden, bietet Doris Allonge. Unter anderem bildet sie auch Familienhunde aus. „Sie sollten Dinge wie ’Sitz’, ’Platz’ oder ’Bleib’ können und am Tisch nicht betteln.“

Generell sei jeder Hund, egal welche Rasse, gut trainierbar. Das Problem nur: Die wenigsten Frauchen und Herrchen gönnen ihrem Hund das Training. „Viele machen nichts mit den Tieren, das ist sehr schade. Aber vielleicht kommt es ja jetzt, wo ich ein abgeschlossenes Gelände für das Training habe“, sagt Doris Allonge.

Gruppenstunden für bis zu sechs Hunde

Sie bietet für alle Hunde passende Trainings an, Einzel- wie Gruppenstunden mit bis zu sechs Tieren. „Da trainieren wir unter anderem ’Sitz’, ’Platz’ oder Parcourslauf. Aber man kann viel individuell machen, wie etwa Longieren“, erklärt die Hundetrainerin. Es sei ihr wichtig, dass die Hundehalter immer neue Dinge kennenlernen würden.

Welpen indes lernen vor allem, mit Verbotsworten wie Nein umzugehen. „Sie lernen auch das Warten, unter anderem auf das Futter“, so die Trainerin. Auch Elementares wie Sitz, Platz und Begegnungen mit anderen Hunden werden in den Welpenkursen trainiert. Etwas ältere Junghunde indes würden unter anderem ein Abbruchtraining bekommen. „Wenn der Hund etwa ohne Leine auf dem Weg zu einem Hasen ist, muss er sofort zurückkommen, wenn man ihn ruft. Auch das trainieren wir“, erklärt Doris Allonge. Auch Rundgänge durch die Stadt würden gemacht, damit etwa das Warten am Bürgersteig oder an der Leine vor einem Geschäft trainiert werden kann.

Hunde müssen geimpft sein

Doris Allonge, die im Hauptjob Reinigungskraft ist, will das Trainingsgelände für ihr Kleingewerbe weiter ausbauen. Ein Geräteschuppen soll noch entstehen, und ein stabilerer Pavillon aus Holz als Regen- und Sonnenschutz. „Ich hoffe“, sagt Doris Allonge, „dass ich lange hierbleiben kann.“

Hunde sollten gegen Staupe und Tollwut geimpft sein und eine Haftpflichtversicherung haben, um an den Kursen teilnehmen zu können. Mehr Informationen zu den Kursen und Kontakt zu Doris Allonge gibt es unter www.allongyDogs.de. Um Anmeldung per Mail oder Telefon bittet sie.

Von Marco Paetzel