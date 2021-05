Ein echtes Mutmachbuch für Kinder: Wenn ein Hase Tigerstreifen hat

Velten

Kinderbücher gibt es ja wahrlich wie Sand am Meer. Von klassischen Märchen über Rabe Socke, Feuerwehrmann Sam& Co. finden Eltern bei der Suche nach Literatur für ihre Jüngsten eine schier unendliche Auswahl. Kürzlich hat die Veltener Autorin Stefanie Steenken nun ihr erstes, ganz besonderes, Kinderbuch veröffentlicht: „Der kleine Tigerhase“. Dabei dreht sich die Handlung um einen Hasen, der wegen seiner Streifen nicht so aussieht wie die anderen Langohren um ihn herum.

Eines Tages erzählt ihm seine kleine Schwester eine Geschichte. Dadurch merkt der Hase, dass es gar nicht so schlimm ist, ein wenig anders zu sein. Eine Mutmachgeschichte sei das, erklärt die Autorin. „Im Endeffekt lernt er, stolz darauf zu sein, dass er anders ist als die anderen“, sagt Stefanie Steenken. Das Kinderbuch wird liebevoll illustriert von Bildern aus der Feder der Künstlerin Isabella Flore, 1978 in Berlin geboren.

Das Schreiben lag ihr immer mehr als das Sprechen

Es ist bereits das dritte Werk der Veltener Autorin Stefanie Steenken. Zwei Poesiebücher sind 2019 und 2020 bereits erschienen. Dieses Jahr erscheint außerdem Poesieband Nummer 3 mit dem Titel „Abgedriftet“ sowie weitere Folgen des kleinen Tigerhasen. Unzählige Gedichte hat Stefanie Steenken, die unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom leidet, in den vergangenen Jahren verfasst. Texte über das Leben und die Menschen, die ihr wichtig sind. Das Schreiben lag der dreifachen Mutter ohnehin immer mehr als das Sprechen. Mit ihren Texten tritt Stefanie Steenken auch bei Poetry Slams und Lesungen in der Region an, so war sie schon in der Kremmener Spargelscheune, dem „Weissen Hirsch“ in Borgsdorf oder dem Oranienburger Lokal „Kaffeetante“.

„Der kleine Tigerhase“ kostet 12,90 Euro (Print, ISBN 978-3-96966-707-1) und 3,99 Euro (Ebook, ISBN 9783985222179).

Von Marco Paetzel