Velten

Einbrecher haben am Freitag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr ein rückwärtiges Terrassenfenster in eines Einfamilienhauses in Velten aufgehebelt und sind in die Räumlichkeiten eingedrungen. Es wurden Schmuck, Bargeld und Elektrogeräte entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Spurensicherung erfolgte durch Kriminaltechniker. Der Gesamtschaden beträgt rund 5000 Euro.

Von MAZonline