Eine Fahne für Toleranz: Velten hisst die Regenbogenflagge

Velten

Am „Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ wurde erstmals auch vor dem Veltener Rathaus die Regenbogenfahne gehisst. Nachdem sich die Veltener Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich für das Hissen der Regenbogenflagge ausgesprochen hatten, wird die Fahne künftig jeweils eine Woche lang rund um das Datum 17. Mai im Stadtbild präsent sein.

Bürgermeisterin Ines Hübner sagt: „Es ist gut, dass wir auch in Velten, genauso wie etwa der Landkreis Oberhavel und der Landtag Brandenburg in Potsdam, ein deutliches Zeichen für Vielfalt setzen. Die soziale Ausgrenzung, Benachteiligung oder gar Bestrafung von homosexuellen, bi- und transsexuellen Menschen darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben.“

Von MAZonline