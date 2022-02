Velten

Mit 123,5 Hektar ist das Gewerbegebiet entlang der Berliner Straße das flächenmäßig größte der Ofenstadt. Doch die insgesamt 174 Flurstücke sind nicht durchgehend bebaut, sondern von etlichen Brachflächen und Leerstand geprägt. Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Entwicklung des Areals, das vor allen von Recyling-, Logistik und Bauffbetrieben genutzt wird, sehen die Planer des Büros „Lokation:S“, die ein Entwicklungskonzept für die Berliner Straße erstellt haben, in der Entwicklung des Geländes um den Hafen. „Durch die Umstrukturierung von vormals industriellgenutzten Flächen zu gewerblichen nutzbaren Flächen sollen hier weitere hafenaffine Gewerbeansiedlungen ermöglicht werden. Das Umfeld des Hafens soll zugleich aufgewertet werden, um dort hochwertige Gewerbebetriebe anzusiedeln“,heißt es in dem Konzept.

Um das Gebiet attraktiv für Neuansiedlungen zu machen, schlagen die Planer sechs Handlungsfelder vor. Sie lauten „Flächenaktivierung- und entwicklung“ (Feld 1), „Nutzungsmischung, Profilierung und Ansiedlungsmanagement“ (2), Umweltschutz, Energie und Klima“(3), Städtebau, Erscheinungsbild und Aufenthaltsqualität“ (4), „Mobilität und Logistik“ (5) sowie „Vernetzung und Kooperation“ (6). Problematisch ist, dass das die Mehrzahl der Flächen laut Landkreis von Altlasten betroffen oder als Altlastenverdachtsflächen ausgewiesen sind – zudem seien die Eigentumsverhältnisse schwierig.

Unter anderem müssen Altlasten beseitigt werden

Dennoch heißt es im Gutachten: „Der Stadt Velten bietet sich die Chance durch den gezielten Erwerb einzelner Flächen beziehungsweise Schlüsselgrundstücke die städtebauliche Entwicklung sowie die zukünftige Nutzung des Gewerbegebiets aktiv zu steuern. „Unter anderem werden auch ein zentrales Gebietsmanagement sowie ein Flächen- und Leerstandsmonitoring für Handlungsfeld 1 empfohlen. Andere wichtige Empfehlungen sind unter anderem eine forcierte Altlastensanierung (Feld 3), bessere Aufenthaltsorte für Mitarbeitende (Feld 4), eine Taktverdichtung und -ausweitung der Buslinie 807 (5) oder Betriebsübergreifende Mittagsangebote sowie ein Unternehmerstammtisch (6).

Neben diesen Maßnahmen, die für das ganze Gewerbegebiet gedacht sind, sieht das Konzept auch drei sogenannte Fokusräume vor, die das größte Potenzial besitzen. Das erste in der Riege ist das ehemalige Veltak-Areal, in dem sich bis 1994 eine Ofenproduktion befand, und dessen südliches Umfeld. „Die Fläche der ungenutzten Glassortieranlage und daran angrenzende Freiflächen bildenaktuell das größte zusammenhängende Flächenpotenzial für industriell-gewerbliche Neuansiedlungen im Veltener Stadtgebiet“, heißt es im Konzept. Laut der Vorzugsvariante könnte das Areal komplett erschlossen werden, denn diese erschließe den Fokusraum sowohl in Nord-Süd-als auch in Ost-West-Richtung und sichere damit einen optimalen Anschluss an die Rosa-Luxemburg-und Berliner Straße. Nötig seien die Anpassung des B-Plans 32, die Akquise von Fördermitteln, ein runder Tisch der Grundstückseigentümer und eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Gewerbehofes.

Auch der Hafen soll entwickelt werden

Der zweite Fokusraum ist das Hafenareal samt Umfeld. Dafür gibt es drei Szenarien, das erste ist eine eingeschränkte Hafennutzung mit der Fortführung beziehungsweise Erweiterung der Spundwandaufbereitung vor. Das zweite Szenario indes – und dieses wird von den Plannern favorisiert - sieht eine Mischnutzung vor, bei der sich auch Büros sowie hafennahes ein produzierendes Gewerbe ansiedeln könnten. Szenario Nummer 3 hat einen urbanen Hafen zum Ziel. Büros, Gastronomie und Freizeitnutzungen könnten sich ansiedeln. „Auch das jährlich stattfindende Hafenfest kann durch die Aufwertung und die zusätzlichen Freizeitnutzungen erweitert werden“, heißt es im Konzept zu dem Fest, was nach langen Jahren gerade erst in die Innenstadt verlagert wurde und in diesem Jahr erstmals dort stattfinden soll. Nötig seien nun laut Planern Hafenentwicklungskonzept, ein Workshop mit Hafenanrainern ,ein städtebaulicher Wettbewerb, die Entwicklung des städtischem Grundstücks am Hafen sowie die Ertüchtigung und Erweiterung der Schienen-und Hafeninfrastruktur.

Das dritte Fokusgebiet ist der südliche Eingang ins Gewerbegebiet, wobei vor allem das Grundstück in der Berliner Straße 8 mit den leerstehenden Gebäude förmlich nach einer Entwicklung schreit. Ausbauvariante eins sieht vor, kleinteiligere Einheiten auf dem Gelände zu bauen, die Flächen für kleinere und mittlere Unternehmen schaffen. „In nördlicher Richtung zur Hochspannungsleitung könnten auch größere Betriebe angesiedelt werden“, heißt es im Konzept. Die zweite Variante sieht vor, Halleneinheite zu vermieten – ähnlich wie im Hennigsdorfer Gewebehof Nord, wo das Konzept gut funktioniert. Allerdings bräuchte es einen Investor. Die Planer schlagen für das Fokusgebiet die Fortführung von Eigentümergesprächen und eine Entwicklungsberatung für Eigentümer vor.

Grünes Licht von den Stadtverordneten

Die Veltener Stadtverordneten gaben kürzlich mit einer Mehrheit ihre Zustimmung zu dem Papier. „Dieses Entwicklungskonzept in seiner Tiefe ist ein Ergebnis aus dem Regionalen Wachstumskern“, erklärte Andreas Noack (SPD). Das ehemalige Alba-Gelände und die Flächen um den Hafen seien in der Vergangenheit ja immer wieder ein Thema gewesen. Es sei ein gutes Handlungskonzept für die künftige Entwicklung der Berliner Straße. Marcel Ruffert (CDU) erklärte, es sei für die künftige Entwicklung der Wirtschaft enorm wichtig, dass die SVV sich jetzt um die Erschließung und Planung neuer Gewerbegebiet kümmere. „Das macht die Verwaltung hier wunderbar“, erklärte Marcel Ruffert weiter.

Von Marco Paetzel