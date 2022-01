Einer der größten Batterieversender Deutschlands sitzt in Velten

Velten

Die Sonne scheint auf das schwarze Rechteck mit den kleinen Kacheln, die schräg nach oben gerichtet sind. „Das ist ein Steckersolargerät beziehungsweise eine Balkonsolaranlage“, erklärt Sebastian Sargk-Zielke. Er ist der Gründer von Basba, einem der größten Batterieversender im deutschsprachigen Raum, das seit 2019 mit der neuen Lager- und Fertigungshalle in Velten sitzt. „Wenn die Sonne darauf scheint, kann man eine Menge Strom sparen“, weiß Sargk-Zielke, der mit seiner Familie in Berlin-Staaken wohnt.

Bürgermeisterin Ines Hübner lässt sich von Sebastian Sargk-Zielke die neue Halle zeigen. Quelle: Enrico Kugler

Etwa 1000 verschiedene Produkte sind im Onlineshop der Firma aufgelistet: Batterien für Autos, Wohnmobile und Boote – und eben auch Solaranlagen, die man sich in den Garten stellen kann. „Auf dem Campingplatz kann man damit seinen Wasserkocher oder Fernseher grün betreiben“, erklärt der junge Firmenchef. Er verkauft auch größere Anlagen, mit denen man einen ganzen Straßenzug mit Strom versorgen könnte. Die größte Anlage, die er jemals verkauft hat, lag im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Startbedingungen waren gut

Angefangen hat alles ganz klein: Während er an der Technischen Universität Berlin studierte, half Sargk-Zielke im elterlichen Batteriegeschäft in Bärenklau aus, welches bis heute besteht. Seine Mutter sei damals zu ihm gekommen und habe gefragt: „Du kannst das doch sicherlich auch im Internet verkaufen, oder?“ Und das konnte Sargk-Zielke. „Damals hatte man ganz gute Startbedingungen“, erinnert sich der 38-Jährige zurück, „man konnte die Ware direkt über einen Lieferanten verschicken, ohne sie physisch vor sich zu haben.“ Im Fachjargon nennt man das „Dropshipping“. Irgendwann merkte er, dass er das, worauf er im Wirtschaftsingenieursstudium hinarbeitete, längst verwirklicht hatte.

Solaranlagen kamen vor sieben Jahren dazu

Vom Ein-Mann-Shop wuchs das Geschäft auf drei Personen mit zwei Mitarbeitern. Mittlerweile sind 15 Menschen bei Basba beschäftigt. Der Name ist ein Akronym der Ursprungsfirma seiner Eltern, dem „Batterieshop Bärenklau“. Vor etwa sieben Jahren kamen dann die Solaranlagen dazu. „Ich kann gar nicht genau sagen, wieso. Das hat sich so ergeben“, so der Basba-Chef. Damals nannte man das noch nicht Start-Up, aber im Grunde war es genau das – eine Firmenneugründung.

Firmengründer Sebastian Sargk-Zielke erklärt vor der neuen Lager- und Fertigungshalle in Velten, wie ein Steckersolargerät funktioniert. Quelle: Franziska von Werder

2010 wurde aus dem Onlineshop ein Einzelunternehmen, drei Jahre später wurde daraus die Basba Batterien GmbH mit ausgesuchten Mitarbeitern in der Logistik und im Vertrieb. Sargk-Zielke war bei diesem Weg darauf bedacht, seine Firma langsam aufzubauen und sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln: „Bis auf den Kredit für die Halle hier habe ich nie Fremdmittel eingesetzt und immer nur mit dem Geld gearbeitet, das ich auch wirklich hatte.“

Verpackungen, Logistik und eine Lagerfläche

Von Start-Ups, die sich verkalkulieren, hält der Firmenchef wenig. „Es gibt in jeder Branche Händler, die genau wie ich starten und mit relativ wenig Marge auskommen“, erklärt der Gründer, „wenn man dann aber den nächsten Schritt gehen und davon leben will, bedarf es plötzlich eines viel höheren Umsatzes.“ Gleichzeitig steigen die Ausgaben, wenn man vollumfänglich als Händler arbeiten will.

Thilo Zieger schneidet die Verpackungen zurecht. Quelle: Franziska von Werder

Man braucht Verpackungen, Logistik, eine Lagerfläche. 2016 konnte die Firma ihren Umsatz erstmalig innerhalb eines Jahres verdoppeln. Heute liegt der Jahresumsatz im achtstelligen Bereich. Ob das den Firmenchef stolz macht? „Ich glaube stolz ist das falsche Wort, aber natürlich freut es mich, dass es gut läuft“, antwortet Sargk-Zielke.

Kunden sind hauptsächlich Privatmenschen

Auf 900 Quadratmetern werden Batterien und Solaranlagen gelagert und verpackt. Hinzu kommen 200 Quadratmeter Bürofläche, schräg gegenüber hat Sargk-Zielke ein Außenlager angemietet. Noch mehr wachsen will der Unternehmer aber nicht: „Hier herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre, man kennt sich untereinander. Das soll auch so bleiben.“

Die Kunden sind hauptsächlich Privatmenschen. Insbesondere aus Bayern. Aber auch aus Berlin-Brandenburg sind Kunden dabei, die Produkte aus der eigenen Region bevorzugen. Neben Optimierungsmaßnahmen kümmert sich Sargk-Zielke am liebsten persönlich um seine Kunden. Eine Beratung bietet er über Emailkontakt an. „Auf unsere Webseite haben wir Videos gestellt, die erklären, wie man Solaranlagen aufbaut und wie sie funktionieren“, erzählt der Gründer. So sollen die Kunden bestmöglich beraten werden.

Nachfrage an Batterien ist nach wie vor hoch

Das andere Standbein – das Batteriegeschäft will der Firmenchef stabil halten. Das wird nicht leicht, gesteht er ein: „Die Technologie der Autos wird immer anspruchsvoller. Heutzutage tauscht man seine Autobatterie selten selbst aus, sondern fährt vielleicht lieber in die Werkstatt.“ Früher sei das noch anders gewesen. Da haben viele Menschen das noch selbst gemacht und die Werkstattkosten gespart.

Die Nachfrage an Batterien sei aber nach wie vor hoch. Selbst wenn der Verbrennungsmotor irgendwann Geschichte sein sollte. „Bei fast jedem E-Auto ist momentan noch eine handelsübliche Bleibatterie als Starterbatterie eingebaut“, so Sargk-Zielke. Es sei zwar nicht nachhaltig, Lithiumbatterien herzustellen, aber für den Markt der Solarbranche sei es die beste Alternative, langlebig Strom zu speichern, so Sargk-Zielke.

Kostenfreie Ladestation für E-Autos

Für die Zukunft hat Sargk-Zielke daher eine Idee für ein tatsächlich nachhaltiges Projekt: Auf dem Dach der Lager- und Fertigungshalle will er selbst auch Solarpanels einrichten. Dieses Vorhaben ist noch an bauliche Änderungen gebunden. „150.000 Watt Panele würden auf das Gebäude passen“, führt er aus, „eine Stunde Sonne würde reichen, um ein Einfamilienhaus für 15 Tage zu versorgen“, so der Firmenchef. Das will er sinnvoll und autark, also getrennt vom Netz nutzen. Dafür käme etwa die Versorgung der Halle in Frage oder ein außenwirksames Projekt.

„Mir kam dann die Idee, eine kostenfreie Ladestation für E-Autos anzubieten.“ Direkt an der Straße, für alle nutzbar soll die Ladestation sein. „Mir erscheint das am sinnvollsten für die Allgemeinheit“, so Sargk-Zielke. Er denkt dabei auch an die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Die sei sehr schwierig, hinzu komme die Nachhaltigkeitsfrage: „Selbst wenn man grünen Strom für sein E-Auto bezieht, sind das nur vom Stromanbieter gekaufte Kontingente.“ Das sei aber kein nachhaltig erzeugter Strom. Den Strom, den er bei der E-Ladestation anbieten würde, wäre aber immerhin in der Erzeugung grün. Das sei zwar noch Zukunftsmusik, aber Sargk-Zielke hat eine Vision.

Von Franziska von Werder