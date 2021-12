Einsatz am Veltener Bahnhof: Retter suchen nach angefahrener Person auf den Gleisen

Velten

Schreck am Abend: Veltens Feuerwehrleute mussten am Dienstag gegen 21 Uhr ausrücken. Am Bahnhof sollte nach ersten Angaben eine Person angefahren worden sein, woraufhin die Einsatzkräfte die Gleise absuchten. Allerdings konnten die Feuerwehrleute nach etwa einstündiger Suche nichts finden.

Etliche Einsatzkräfte waren angerückt. Quelle: Statusvier

Auch Einsatzkräfte der Bundespolizei waren vor Ort, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn. Für Reisende hatte der Einsatz dennoch Folgen, denn der Zugverkehr wurde für die Zeit der Suche eingestellt.

Am Ende blieb die Suche ohne Ergebnis. Quelle: Statusvier

