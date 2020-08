Einschulung 2020: So läuft an der Löwenzahn-Grundschule in Velten

Velten

An der Löwenzahn-Grundschule in Velten laufen die letzten Vorbereitungen für die Einschulungsfeier am Sonnabend. Um 9 Uhr geht es los. Die zwei ersten Klassen werden für den Festakt in der Turnhalle nochmals halbiert, sodass es insgesamt vier Durchläufe geben wird. Die Anzahl der Gäste ist beschränkt. „Jedes Kind darf leider nur zwei Personen mitbringen“, sagt Schulleiterin Astrid Beck. „Das tut mir auch weh, aber es sind nunmal wegen Corona besondere Zeiten. Wir müssen die Schutzmaßnahmen berücksichtigen und dafür sorgen, dass immer genügend Abstand bleibt.“

Vier Durchgänge für zwei Klassen

Die Angehörigen einer Familie dürfen natürlich zusammen sitzen. Die Gäste werden auf einer Seite der Halle hinaus- und auf der anderen hineingeführt. Zusätzlich zur Zuckertüte von den Eltern spendiert der Förderverein wie jedes Jahr kleine Schultüten für die Kinder. Es wird Musik gespielt, zum Ein- und Ausmarsch sowie zwischen den Programmpunkten. „Es kommen Kinderlieder vom Band, da Singen ja leider nicht erlaubt ist“, erklärt die Schulleiterin. Wie ihr Klassenraum aussieht, werden die Kinder erst am Montag, ihrem ersten Schultag, erfahren. Normalerweise gehen die Klassenleiter direkt am Einschulungssonnabend mit den Kindern in den Raum, doch dieses Mal sollen Wartezeiten der Eltern vermieden werden. „Dafür steigt dann noch ein wenig die Spannung auf das Klassenzimmer, das natürlich festlich geschmückt wird“, sagt Astrid Beck.

Von Wiebke Wollek