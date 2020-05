Einschulungsfeiern 2020: So läuft es in Velten

Velten

Am 8. August heißt es für viele Mädchen und Jungen aus Oberhavel: Einschulung. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Doch die Corona-Pandemie sorgt für andere Bedingungen. In der Ofenstadt Velten sind allerdings beide Grundschulen unabhängig voneinander gewillt, in welchen Rahmen auch immer diesen wichtigen Tag zu feiern. „Eine komplette Absage der Einschulung ist für uns keine Option“, äußert sich Adina Krüger, Schulleiterin der Linden-Grundschule, auf MAZ-Nachfrage. Auch die Löwenzahn-Grundschule ist laut Schulleiterin Astrid Beck absolut gewillt, eine Einschulung stattfinden zu lassen. „Wir wollen bis zum Beginn der Sommerferien den Eltern einen Fahrplan dahingehend mit an die Hand geben.“

Der Hauptfokus liegt allerdings momentan laut beiden Schulleiterinnen auf den Planungen des Schulstarts für die Klassen 1 bis 4 am 25. Mai. „Wir sind da voll in den Planungen und versuchen dahingehend alles zu bewerkstelligen. Anschließend werden wir uns dann voll und ganz mit den Einschulungen beschäftigen“, berichtet Adina Krüger. In welcher Form die Einschulungen allerdings stattfinden, sind zum heutigen Tage noch nicht zu sagen. „Natürlich haben wir Ideen und Pläne, die aber dann erst abgesegnet werden müssen. Wir werden aber alles versuchen, zur Not machen wir auch vier Feierlichkeiten anstatt der eigentlich vorgesehen zwei an einem Tag, um den Abstand zu gewährleisten", so Astrid Beck von der Löwenzahn-Grundschule. Auch in der Linden-Grundschule sind Ideen vorhanden. „Sicherlich wird es fast nicht möglich sein in einer Halle die Einschulung durchzuführen, daher prüfen wir auch die Möglichkeiten es unter freien Himmel zu veranstalten“, so Adina Krüger. Für beide Schulleiterinnen ist es aber extrem wichtig, diesen so wichtigen Tag nicht ausfallen zu lassen.

Von Knut Hagedorn