Emotionaler Abschied: Kita Kunterbunt in Velten verabschiedet Erzieherin

Velten

„Du wirst mir fehlen“, sagt ein Knirps traurig und umschlingt fest Christine Grunds Beine. Am Freitag hatte die Erzieherin der Kita Kunterbunt in Velten-Süd ihren letzten, sehr emotionalen Arbeitstag. Denn der Übergang in die Rente nach fast 38 Jahren in Velten wurde ihr von den Kindern und Kollegen nicht gerade leicht gemacht. Sie hatten sich ein buntes Programm für die Erzieherin überlegt; sie selbst ahnte von den Vorbereitungen nichts. Und auch nicht, dass Bürgermeisterin Ines Hübner sich unter die Gäste gemischt hatte, um ihr zum Dank für ihre vielen Dienstjahre einen großen Präsentkorb zu übereichen. Umso gerührter war sie über das kleine, gelungene Überraschungsfest.

Eine Runde Gummibärchen zum Abschied

Christine Grund hat Generationen von Veltener Kindern durch ihre Kita- und Hortjahre begleitet: Seit August 1982 war sie bei der Stadt Velten als Erzieherin angestellt. Zunächst betreute sie unter anderem auch als Leiterin die Hortkinder der heutigen Linden-Grundschule (ehemals Richard-UngermannOberschule), bevor sie ab 1994 das Erzieherteam der Kita Kunterbunt in der Hermann-Aurel-ZiegerStraße 23 verstärkte, dem sie all die Jahre treu geblieben ist. „Es ist sehr schade, solch eine gute und erfahrene Erzieherin nun gehen lassen zu müssen. Aber ich wünsche Frau Grund von Herzen alles Gute und bedanke mich sehr für ihren Einsatz“, so Ines Hübner.

Anzeige

Ausruhen wird sich die agile 66-Jährige mit Sicherheit jedoch nicht sehr lange: „Ich muss zwar erst einmal diesen Schritt ins Rentenalter realisieren. Aber dann möchte ich ganz schnell schauen, wo ich mich ehrenamtlich in der Stadt einbringen kann. Ich kann nicht nur zu Hause sitzen. Die Kinder haben mich ja fit gehalten!“, erzählt Christine Grund, bevor sie zum Abschied noch eine Runde Gummibärchen für alle Gäste ausgibt.

Von MAZonline