Es geht wieder los: Saisonstart am Bernsteinsee in Velten

Sogar ein wenig Sonnenschein war am etwas grauen Freitag dabei, als die Badesaison am Veltener Bernsteinsee offiziell eröffnet wurde. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner gab mit dem für diese Saison gewonnenen Gastronom Arnold Bergmann den Startschuss für einen außergewöhnlichen Badesommer 2020. Aufgrund des Corona bedingt geltenden Hygienekonzeptes müssen Besucherinnen und Besucher des Bernsteinsees zwar bestimmte neue Regeln einhalten. Doch es gibt auch Neuerungen am See, die sicher viele Badegäste zum Bernsteinsee locken werden. „Auch wenn die Badesaison in diesem Jahr verkürzt ist und unter besonderen Bedingungen stattfindet, freue ich mich sehr, dass sich einiges am Bernsteinsee getan hat“, so Bürgermeisterin Ines Hübner. Augenfälligste Neuerung: Der Gastronom und Veranstalter Arnold Bergmann hat einen Gastronomiebereich errichtet, der einer kleinen Dorflandschaft gleicht. Urige Blockhütten, gemütliche Lounge-Möbel und ein großes hölzernes Wasserrad erwarten die Gäste. Dazu gibt es Palmen und ein Sonnendeck direkt auf dem Strand, auf dem der Sommerabend im Liegestuhl ganz entspannt ausklingen kann. „Herr Bergmann hat bei der Neuausschreibung der Gastronomie, die aufgrund der Sanierung der Gebäude nötig wurde, mit Abstand das beste Konzept vorgelegt“, berichtete Steffen Carls von der REG-Velten mbH, die den Bernsteinsee im Auftrag der Stadt betreibt.

Gesamtkonzept überarbeitet

Doch nicht nur im kulinarischen Bereich wurde an der Attraktivität gearbeitet: Rund um den Rettungsschwimmerturm wurde der Strandbereich mit neuem, weißen Sand verschönert. Zudem wird der Sanitärbereich sowie der Rettungsschwimmerbungalow momentan saniert. Darüber hinaus wird an einem Gesamtkonzept für das Gelände gearbeitet, um etwa die Zuwegung zum See zu verbessern und auch die Spiel- und Sportmöglichkeiten auszuweiten. Ende September soll das Konzept für die behutsame Entwicklung des Strandbades den Stadtverordneten vorgelegt werden. „Wir planen für 2021 auch wieder ein Feriencamp für Kinder. Dies geht auf einen Wunsch der Veltener Schülersprecher zurück“, berichtete Bürgermeisterin Ines Hübner.

Für die Bade-Saison 2020 gilt:

Um die Hygienebedingungen einzuhalten, wird die Besucherzahl auf 1.000 je Tag begrenzt. Die Ticketverkäufe werden deshalb reduziert. Der Verkauf der Tickets erfolgt online für die Dokumentation der persönlichen Daten im Falle der Feststellung eines Corona-Krankenfalls. Es wird zwar niemand am Tor abgewiesen, der kein Online-Ticket erworben hat – sofern die Besucherzahlen dies gestatten. Aber um lange Warteschlangen zu vermeiden, wird appelliert, die Tickets vorab online auf der Internetseite www.velten-bernsteinsee.de zu erwerben. Momentan erfolgt die Bezahlung dabei ausschließlich über PayPal. An weiteren digitalen Zahlungsmethoden wird bereits gearbeitet. Das erworbene Ticket kann auch zu Hause ausgedruckt werden. Zudem werden die Gäste gebeten, nur gesund das Strandbad Bernsteinsee zu betreten. Der Mindestabstand von 1,50 m ist überall auf dem Gelände und im Wasser einzuhalten. Die Bade-Plattform im Schwimmerbereich kann leider nicht genutzt werden, da dort eine Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich ist.

Baden von 9 bis 18 Uhr

An diesem Wochenende, 6./7.6.2020, wird die Badezeit von 9.00 bis auf 18.00 Uhr beschränkt sein, da die Rettungsschwimmer nur bis 18 Uhr vor Ort sind. Das Ende wird gegen 17.30 Uhr vom Rettungsschwimmer angekündigt. Lediglich der neue Gastronomiebereich darf bis maximal 22.00 Uhr geöffnet bleiben. Künftig wird das Baden auch bis 20 Uhr ermöglicht. Die sehr moderaten Eintrittspreise bleiben auch in dieser Saison erhalten. Kindergartengruppen und Schulklassen der Stadt Velten sowie Gruppen der Jugendfeuerwehr haben freien Eintritt, müssen sich jedoch 3 Tage vorher anmelden unter info@reg-velten.de. Für diese Gruppen wird ein gesonderter Bereich abgesperrt. Das Wasserski- und Wakeboard-Fahren als kontaktloser Individualsport ist unter Auflagen wieder möglich. So muss der Mindestabstand von 1,5 m muss gewährleistet sein. Alle Fahrer haben ihr eigenes Sportequipment mitzubringen und müssen sich vorab online beim Betreiber anmelden.

