Anfassen erlaubt – Eulenschau in Velten für den guten Zweck

Velten

Majestätisch sitzt er da, das Federkleid weiß-silbrig glänzend und blickt aus großen, bernsteinfarbenen Augen in den gut gefüllten Saal. Der sibirische Uhu Frodo ist einer der Stars des Abends auf der „Flugshow der etwas anderen Art“.

Organisiert wurde das Event von der Initiative „Wir für euch – Alle für das Hospiz Oberhavel“. Romano Bergling und Falkner Achim Häfner haben sich im Rahmen der Hospizarbeit kennen und schätzen gelernt. Genau wie Bergling engagiert sich Häfner in der Hospizarbeit, ist Botschafter für das Kinderhospiz Sterntaler in der Nähe von Speyer. „Wir dachten dann irgendwann, wir müssen mal etwas zusammen machen“, erklärt Romano Bergling.

Eulen als Therapievögel

Am Sonnabend war es dann im Saal des Feldschlösschens Weimann in Velten so weit. Für die erste Vorstellung um 16 Uhr waren alle 100 Karten reserviert, auf den Plätzen lagen kleine Aufmerksamkeiten für die Gäste. Achim Häfner präsentierte in der Vorstellung seine neun mitgebrachten Eulen.

Die Eulen waren die Stars des Abends. Quelle: Robert Roeske

„Das sind Therapiegreifvögel“, erklärt der Falkner gleich zu Beginn. Achim Häfner ist der einzige Greifvogel-Therapeut Deutschlands, darf mit ihnen sogar ins das Wachkomazentrum der Uni-Klinik in Hamburg. Er bekommt die Vögel, wenn sie nur wenige Tage alt sind und zieht sie dann per Hand auf. So baut er ein enges Verhältnis zu den intelligenten Tieren auf. Zu Hause hält Häfner neben den Eulen auch noch Adler, Raben und Falken, insgesamt 25 Vögel. Wirkliche Flugshows oder Jagdvorführungen kennen seine Vögel nicht. Sie sind ausgebildet zum Kuscheln, Fühlen und Anfassen.

Der sibirische Uhu Frodo war der Fotostar des Abends. Auch Christoph Rädike aus Lichtenberg ging mit dem großen Vogel auf Kuschelkurs. Quelle: Stefanie Fechner

Mit Witz und Charme in die Welt der Vögel entführt

Achim Häfner führt die Gäste in die Welt der Vögel. Mit pfälzischem Witz, Charme und vielen Anekdoten vermittelt er Fakten zu den Tieren, zum Beispiel zur Kanincheneule Oskar, die ihre Heimat eigentlich in Amerika hat oder zur einheimischen Schleiereule Asterix. Eule um Eule holt er sich nach vorn, füttert das Publikum mit Informationen, ohne dass es dabei auch nur einmal langweilig wird.

Nach der Vorstellung des Vogels kommt auch das Publikum ins Spiel, einige dürfen die Eulen halten und streicheln. Das sorgt nicht nur unter den Kindern für Begeisterung, auch die Erwachsenen staunen und bewundern die Vögel. Häfner tritt mit seinen Greifvögeln mehrmals in der Woche auf. „Meist arbeite ich mit körperlich und geistig beeinträchtigten Menschen“, so der Falkner. So bekommt auch eine Frau mit Sehbeeinträchtigung im Publikum die Chance, eine Eule mit ihren Händen ganz genau zu erkunden.

Der Falkner und seine Schleiereule Asterix Quelle: Robert Roeske

Am Ende der Vorstellung bekommt jeder Gast die Möglichkeit für ein Foto mit dem großen Uhu Frodo, bevor die Vögel in ihre wohlverdiente Pause vor der zweiten Vorstellung entlassen werden. Romano Bergling ist mit dem Abend sehr zufrieden. „Wir hatten mehr gehofft als erwartet, dass so viele Leute kommen werden“.

Gute Nachricht am Sonntag: Wie die Organisation „Wir für euch – alle für das Hospiz Oberhavel“ auf ihrer Facebook-Seite mitteilte wurden zu Gunsten des Kinderhospizes Sterntaler und dem Hospiz Lebensklänge 2180,52 Euro Spenden gesammelt, die zu gleichen Teilen an die zwei Projekte gehen.

Von Stefanie Fechner