Falsches Gewinnversprechen in Velten

Am Dienstag (9. Juni) gegen 14 Uhr erhielt eine 76-jährige Bewohnerin der Taubenstraße in Velten einen Anruf einer mutmaßlichen Gewinnvermittlerin. Diese teilte der 76-Jährigen mit, dass sie 39.000 Euro gewonnen habe. Der Haken an dem Gewinn seien lediglich die Kosten für die persönliche Zustellung in Höhe von 900 Euro, die die Gewinnerin zu tragen habe. Die Rentnerin war jedoch weitblickend und verständigte die Polizei. Hier teilte man ihr mit, dass dies eine bekannte Betrugsmasche ist und ein Lottogewinn nicht ausgezahlt werde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

