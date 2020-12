Feuerwehr Velten: Mitgliederzuwachs dank Imagekampagne

Gründungsdatum:13. November 1887

Wehrführung: Heiko Nägel, Enrico Neumann

Mitgliederzahl: 118, davon 66 im aktiven Einsatzdienst, 25 in der Kinderfeuerwehr, 25 in der Jugendfeuerwehr und 9 in der Alters- und Ehrenabteilung

Fahrzeuge:ELW, KdoW, MTF, HLF20-1, HLF 20-2, DL(A)K 23/12, TLF 20/40, GW-L, Dekon-P sowie MZB

Einsätze 2019:247

Anschrift: Mittelstraße 36, 16727 Velten

Kontakt:03304/3 19 72, kontakt@feuerwehr-velten.de

Internet:feuerwehr-velten.de, www.facebook.com/ feuerwehr.velten