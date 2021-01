Feuerwehreinsatz in Velten: Lkw verliert Kakaobutter

Velten

Ein nicht alltäglicher Einsatz beschäftigte am Donnerstagnachmittag (28. Januar) die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Velten. Wie Tilo Mildebrath, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhaver erklärte, wurde die Polizei gegen 15 Uhr von der Rettungsleitstelle in Eberswalde über den Vorfall informiert.

Die Berliner Straße in Velten musste halbseitig gesperrt werden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein mit Kakaobutter beladener Lkw aus bisher ungeklärter Ursache Teile seiner Fracht in der Berliner Straße verloren. Ein Spezialunternehmen musste anrücken, um die Kakaobutter zu entfernen. Dazu musste die Straße halbseitig gesperrt werden.

