Velten

Bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg können gewerbliche Unternehmen und Angehörige der Freien Berufe, die durch die Corona-Pandemie in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Lage und in Liquiditätsengpässe geraten sind, finanzielle Unterstützung aus dem Soforthilfeprogramm des Landes beantragen. Wer davon Gebrauch machen muss, benötigt eine aktuelle Gewerbebescheinigung. Die Stadtverwaltung Velten weist deshalb vorsorglich darauf hin, dass diese per E-Mail beim städtischen Gewerbeamt angefordert werden kann. Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel zwei Tage. Die Bescheinigung wird sowohl elektronisch als auch postalisch dem Antragsteller übermittelt. Aktuelle Gewerbebescheinigungen können bei Bedarf bei der Stadt Velten angefordert werden unter: buergerservice@velten.de. Gern können Gewerbetreibende auch telefonisch Kontakt aufnehmen: 03304 / 379 222. Informationen zum Soforthilfeproramm: https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/soforthilfe-corona-brandenburg/

Von MAZonline