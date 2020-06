Souverän schwingt Gloria Hensel Schere und Kamm – und das schon seit 48 Jahren. Mit ihren eigenen Salons in Hennigsdorf und Velten ging nach der Wende ein großer Traum in Erfüllung. Am 1. Juli steht nun offiziell das 30-jährige Jubiläum an. Groß gefeiert wird wegen Corona aber erst nächstes Jahr.